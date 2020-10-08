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08.10.2020 19:24
Рубрика: Власть

Госдума попросила у Бундестага помощи в получении материалов по делу Навального

Текст: Татьяна Замахина

Глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев обсудил с председателем германо-российской парламентской группы Бундестага Робби Шлундом ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. Пискарев попросил содействия немецких коллег в получении данных медицинских обследований оппозиционера и других материалов.

Фото: EPA
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О результатах встречи сообщили пресс-служба Пискарева. Уточняется, что депутаты ГД просят оказать "содействие в получении российскими правоохранительными органами из исполнительных органов Германии необходимых материалов". Имеются в виду данные экспертиз и медицинского обследования Навального, также требуются ответы на вопросы Генеральной прокуратуры РФ в рамках запросов о правовой помощи. Таковых запросов на сегодняшний день уже направлено четыре.

- Упорное непредоставление России данной информации не позволяет нашим правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления истины в данном вопросе, - подчеркнул глава комиссии.

Василий Пискарев особо отметил, что "по итогам обследования Навального высококвалифицированными врачами и специалистами в Омске, следов каких-либо отравляющих веществ, в том числе на момент его вылета с территории России, в организме не содержалось".

Политик также заявил о недопустимости использования провокаций по делу Алексея Навального как повода для санкций и подрыва двусторонних отношений.

- Необходим конструктивный и заинтересованный диалог в интересах народов России и Германии, и парламентарии сегодня сделали первый шаг, чтобы его наладить. Такие контакты мы будем продолжать, - заявил парламентарий.

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Встреча прошла в режиме видеоконференции. Как сообщается, Робби Шлунд выразил готовность приехать в Россию в ближайшее время. В пресс-службе комиссии добавили, что немецкие парламентарии выступили за сохранение конструктивного диалога между Россией и Германией, а также высказались за разделение вопросов уголовно-правового характера и политических, экономических, культурных и гуманитарных аспектов сотрудничества двух стран. Они также сообщили о намерении обратиться к президенту Бундестага Вольфгангу Шойбле с требованием дать официальный ответ на обращение Комиссии ГД.

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