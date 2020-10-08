Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Дераа

Не менее двух человек получили ранения в результате мощного взрыва в городе Дераа на юго-западе Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

По его данным, сработало самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел в ночь на четверг в районе Эс-Сабиль в центральной части города, пишет ТАСС. О разрушениях ничего не сообщается.

Напомним, в июне в окрестностях Дераа на мине подорвался автобус, котором находились 40 военнослужащих армии Сирии. Тогда погибли восемь солдат, еще 23 получили ранения. Власти возложили ответственность за теракт на банду боевиков, связанную с экстремистской группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).