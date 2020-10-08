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Netflix выпустит анимационный сериал по "Годзилле"

Новости
    08.10.2020, 15:22
Текст:   Ингрид Бергер
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix выпустит анимационный сериал по мотивам фильма "Годзилла", сообщает интернет-издание IndieWire. Премьера назначена на 2021 год.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссером картины "Годзилла: Особая точка" (Godzilla:Singular Point) выступит Ацуси Такахаси ("Синий экзорцист", "Новый Дораэмон: Большие приключения в Антарктике").

Производством займутся японские анимационные студии Bones и Orange.

В сериале будет задействована как нарисованная графика, так и графика, созданная с помощью применения CGI-технологий. Cообщается, что сюжетная линия не будет связана с ранее вышедшими на Netflix аниме-картинами по киновселенной Годзиллы ("Планета чудовищ", "Город на грани битвы" и "Пожирающий планету").

Остальные подробности, касающиеся актёрского дубляжа, сюжета и точной даты выхода, пока не разглашаются.

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