Новости

Стало известно, как выглядит "малыш Йода" без своей робы 15:27
Netflix выпустит анимационный сериал по "Годзилле" 15:22
Джордж Мартин рассказал, как Ходор умрет в его новой книге 15:12
Алексей Учитель назвал дату премьеры "Цоя" 14:58
ММКФ назвал первых победителей 14:41

Это он, это он, мужеложец Арагорн

Рецензии
    08.10.2020, 16:48
Текст:   Алексей Литовченко
Вигго Мортенсен принадлежит к немногочисленной категории артистов, которые всем нравятся. Красавец, талантище, полиглот, Арагорн, человек сугубо положительных качеств, насколько можно судить издалека, ни в каких скандалах не замешанный и вообще публичности сторонящийся. Вот и режиссёрский его дебют, "Падение", автору соответствует: тихая скромная драма, о которой дурного слова язык не повернётся сказать.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Это глубоко личная для Мортенсена история. Он задумал её в самолёте, когда возвращался с похорон матери грустными думами полон. За две недели написал сценарий, за месяц снял - с минимальным бюджетом. Сам при этом не хотел в проекте непосредственно участвовать, но чисто из финансовых соображений пришлось взять на себя по максимуму. Что вкупе со всем вышесказанным позволяет многое понять как о фильме, так и о Мортенсене.

Фото: youtube.com/ Apple TV
"Тегеран": еще один израильский сериал, которым увлекся весь мир

А история следующая. Сын забирает пожилого отца с фермы, где тот в одиночку уже не справляется, к себе, чтобы подыскать ему новое жильё где-нибудь неподалёку. И как начнут тут заново кровоточить былые раны сердечные да старые обиды всплывать. Как дадут о себе знать все незажившие травмы. Как хлынут все недовыплаканные когда-то слёзы. Всё, что на протяжении целой жизни копилось, подавлялось, держалось в себе, неудержимо в одночасье прорывается наружу.

Замечательный Лэнс Хенриксен в своей, возможно, лучшей роли играет теряющего связь с реальностью ворчливого старика. Про таких ещё обычно говорят, что характер с возрастом испортился. Но здесь не тот случай. Здесь характер изначально прескверный. Распадающееся сознание раз за разом переносит его - и нас заодно - в прошлое. Уютный домик посреди буколической глуши, молодая красавица жена только что подарила первенца, на дворе благословенные шестидесятые - одно сплошное счастье. Которое из-за тяжёлого нрава мужчины далее неумолимо рушится. Эпизод за эпизодом, флэшбэк за флэшбэком мы этот процесс наблюдаем.

Сына играет, соответственно, Вигго Мортенсен. Лётчик гражданской авиации, воспитывающий с мужем приёмную дочку, - полная противоположность закостенело консервативного родителя. Вроде бы не придумаешь удобнее предлога для того, чтобы с помощью данного примера бескомпромиссно отделить чёрное от белого: быть оголтелым поборником традиционного патриархального уклада - плохо, быть прогрессивно мыслящим геем - хорошо. Но Вигго Мортенсен, к его чести, на подобную мелочь не разменивается.

Фото: kinopoisk.ru
"Еще по одной" как самая датская из экспортных работ Винтерберга

Образ отца - без сомнения, центральный - на первый взгляд кажется поверхностным и однобоким: обиженный дед всю дорогу сквернословит, отпускает неполиткорректные комментарии и оскорбляет всех подряд. Такое обращение и родные-то с трудом выдерживают, не то что чужие люди вроде нас с вами. Однако вот он раскрывается с совершенно другой стороны при общении с внучкой - той самой, от неодобряемого им противоестественного союза, - и становится очевидно, что где-то под толстой оболочкой есть душа, и до этой души Мортенсен пытается достучаться.

В общем, да, фильм явно содержит что-то очень личное, интимное, напоказ, как правило, не выставляемое. И чтобы этим поделиться вот так, на весь мир, необходимо определённое мужество. А также определённые мотивы - опять же, личные, интимные. Тем не менее всем нам есть чему у Мортенсена поучиться. Помимо мужества, само собой. Любви, терпению и прочим христианским добродетелям, но прежде всего - умению прощать. Крайне душеполезный навык, далеко не каждому легко дающийся.

3.5

Новости

Актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне финтес-клуба в Москве 14:28
В сериал по "Властелину колец" добавят постельные сцены 13:14
Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин переболел коронавирусом 12:47
Михаил Жванецкий объявил об уходе со сцены 07.10.2020
Опубликованы кадры с раненной Йеннифэр из второго сезона "Ведьмака" 07.10.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Netflix закрыл сериал "Блеск" 07.10.2020
Хлоя Морец сыграет в сериале по "Периферийным устройствам" Гибсона 07.10.2020
Вышел трейлер сериала Netflix по греческим мифам "Кровь Зевса" 07.10.2020
⧣ Вигго Мортенсен
Фото: kinopoisk.ru
Объявлена программа Каннского фестиваля 04.06.2020
Видео: звезды "Властелина колец" воссоединились к восторгу фанатов 01.06.2020
Анджей Сапковский с восторгом отозвался о сериале "Ведьмак" 25.12.2019