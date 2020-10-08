Вигго Мортенсен принадлежит к немногочисленной категории артистов, которые всем нравятся. Красавец, талантище, полиглот, Арагорн, человек сугубо положительных качеств, насколько можно судить издалека, ни в каких скандалах не замешанный и вообще публичности сторонящийся. Вот и режиссёрский его дебют, "Падение", автору соответствует: тихая скромная драма, о которой дурного слова язык не повернётся сказать.

Это глубоко личная для Мортенсена история. Он задумал её в самолёте, когда возвращался с похорон матери грустными думами полон. За две недели написал сценарий, за месяц снял - с минимальным бюджетом. Сам при этом не хотел в проекте непосредственно участвовать, но чисто из финансовых соображений пришлось взять на себя по максимуму. Что вкупе со всем вышесказанным позволяет многое понять как о фильме, так и о Мортенсене.

А история следующая. Сын забирает пожилого отца с фермы, где тот в одиночку уже не справляется, к себе, чтобы подыскать ему новое жильё где-нибудь неподалёку. И как начнут тут заново кровоточить былые раны сердечные да старые обиды всплывать. Как дадут о себе знать все незажившие травмы. Как хлынут все недовыплаканные когда-то слёзы. Всё, что на протяжении целой жизни копилось, подавлялось, держалось в себе, неудержимо в одночасье прорывается наружу.

Замечательный Лэнс Хенриксен в своей, возможно, лучшей роли играет теряющего связь с реальностью ворчливого старика. Про таких ещё обычно говорят, что характер с возрастом испортился. Но здесь не тот случай. Здесь характер изначально прескверный. Распадающееся сознание раз за разом переносит его - и нас заодно - в прошлое. Уютный домик посреди буколической глуши, молодая красавица жена только что подарила первенца, на дворе благословенные шестидесятые - одно сплошное счастье. Которое из-за тяжёлого нрава мужчины далее неумолимо рушится. Эпизод за эпизодом, флэшбэк за флэшбэком мы этот процесс наблюдаем.

Сына играет, соответственно, Вигго Мортенсен. Лётчик гражданской авиации, воспитывающий с мужем приёмную дочку, - полная противоположность закостенело консервативного родителя. Вроде бы не придумаешь удобнее предлога для того, чтобы с помощью данного примера бескомпромиссно отделить чёрное от белого: быть оголтелым поборником традиционного патриархального уклада - плохо, быть прогрессивно мыслящим геем - хорошо. Но Вигго Мортенсен, к его чести, на подобную мелочь не разменивается.

Образ отца - без сомнения, центральный - на первый взгляд кажется поверхностным и однобоким: обиженный дед всю дорогу сквернословит, отпускает неполиткорректные комментарии и оскорбляет всех подряд. Такое обращение и родные-то с трудом выдерживают, не то что чужие люди вроде нас с вами. Однако вот он раскрывается с совершенно другой стороны при общении с внучкой - той самой, от неодобряемого им противоестественного союза, - и становится очевидно, что где-то под толстой оболочкой есть душа, и до этой души Мортенсен пытается достучаться.

В общем, да, фильм явно содержит что-то очень личное, интимное, напоказ, как правило, не выставляемое. И чтобы этим поделиться вот так, на весь мир, необходимо определённое мужество. А также определённые мотивы - опять же, личные, интимные. Тем не менее всем нам есть чему у Мортенсена поучиться. Помимо мужества, само собой. Любви, терпению и прочим христианским добродетелям, но прежде всего - умению прощать. Крайне душеполезный навык, далеко не каждому легко дающийся.

3.5