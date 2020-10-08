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08.10.2020 14:57

ПИФы Сбера лидируют на рынке по итогам сентября

По данным портала Investfunds, паевые инвестиционные фонды (ПИФы) "Сбер Управление Активами" по итогам сентября 2020 года показали одни из лучших результатов по доходности среди крупнейших ПИФов, а также пользовались высоким спросом среди россиян.

Самые доходные

Сразу четыре фонда вошли в топ-10 самых доходных ПИФов в России по итогам месяца:

* +6,43% прибавил в цене пай фонда "Долларовые облигации" в сентябре. Вложиться в фонд можно с помощью стратегии доверительного управления "Российские облигации (USD)". Она даёт возможность вложиться в долларовые облигации крупнейших российских компаний.

* +6,26% прибавил пай фонда "Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций" (тикер - SBCB). Это биржевой фонд, в состав которого входят ценные бумаги, входящие в Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций. В него входят наиболее ликвидные российские государственные и корпоративные еврооблигации.

* +5,9% прибавил фонд "Глобальные облигации". Вложиться в фонд можно с помощью стратегии доверительного управления "Глобальные облигации (USD)". Она даёт возможность вложиться в долларовые гособлигации и облигации крупнейших компаний из развитых и развивающихся стран.

* +5,44% составил рост фонда "Потребительский сектор". С его помощью можно вложиться в акции крупнейших компаний из сферы ритейла, таких как Amazon, "Магнит", X5 Retail Group, "М.Видео" и других. Финансовые показатели таких компаний в периоды нестабильности на фондовых рынках более устойчивы, чем у компаний циклических секторов, например нефтедобывающих.

Самые популярные

В сентябре среди россиян вырос спрос на биржевые фонды Сбера:

* 900 млн рублей за месяц клиенты вложили в фонд "Индекс МосБиржи рублёвых корпоративных облигаций" (тикер - SBRB). Фонд вкладывает в рублёвые облигации крупнейших российских компаний, входящих в состав Индекса Мосбиржи корпоративных облигаций.

* 700 млн рублей вложили в фонд "Долларовые облигации". Этот фонд входит в топ самых популярных на протяжении всего года.

* 550 млн рублей вложили в фонд "Индекс МосБиржи государственных облигаций" (тикер - SBGB). Это ещё один биржевой фонд. Он копирует одноименный индекс МосБиржи, который включает широкий спектр российских гособлигаций. По данным Московской биржи, это крупнейший биржевой фонд в России.

В тексте приведены данные портала Investfunds.ru по доходности и притокам ОПИФ со стоимостью чистых активов более 1 млрд рублей за период с 1 по 30 сентября 2020 года.

Материал предоставлен АО "Сбербанк Управление Активами"

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