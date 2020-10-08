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08.10.2020 03:28

В Кемерове готовятся к проведению международного форума "АртЦифровизация"

Форум состоится 29 и 30 октября в смешанном режиме офлайн и онлайн в областном центре Кузбасса.

Помимо подключения к работе Форума российских регионов, предусмотрена трансляция из Москвы и Санкт-Петербурга, Германии, Латвии, Финляндии, Австрии, Сербии. Онлайн трансляция будет вестись в течение двух дней на федеральных площадках и ресурсах Министерства культуры РФ, в социальных сетях организатора и партнеров, на канале в YouTube.

К участию в работе форума можно будет присоединиться из любой точки мира.

На официальном сайте Форума www.artforum2020.ru видна география участников мероприятия - от Владивостока до Финляндии.

Место проведения Форума выбрано не случайно. Именно в Кемерове реализуется проект Сибирского культурного кластера, где будут представлены театрально-концертный и музейно-выставочный комплексы Русского музея, Мариинского театра и Московской Государственной академии хореографии.

По словам Кристины Фроловой, председателя Кемеровского союза предпринимателей и организатора #"АртЦифровизации", международный Форум станет площадкой, которая объединит российских и зарубежных представителей культуры и искусства, проактивной digital-молодежи, креативных индустрий и ИТ-разработчиков, общественности и бизнеса. Это даст возможность привлечь внимание к всестороннему развитию культурного пространства без границ.

В рамках фестиваля #"АртЦифровизация" участники станут свидетелями демонстрации новых идей, решений и отечественных и зарубежных проектов в области применения инновационных технологий и искусственного интеллекта в сфере культуры, искусства, туризма и инклюзива.

В первый день после пленарного заседания, на котором выступят представители Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства по туризму, Агентства стратегических инициатив, Фонда "Сколково", представителей соответствующих министерств ряда регионов России состоятся экспертные сессии.

На одной из них Вадим Ваньков, директор департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры РФ расскажет о цифровых проектах Министерства, а Вера Адаева, руководитель проектного центра по интеграции НТИ с программой "Цифровая экономика" Агентства стратегических инициатив поделится информацией о смежных проектах.

В рамках дискуссионного клуба под названием "Культурно о культуре" представители ведущих СМИ, блогеров, а также критики обсудят вопросы современной журналистики в культурной сфере, подготовки кадров в этом направлении и перехода культуры в цифру.

Вопросы кластеризации в культурной и туристической сфере, привлечения средств на реализацию проектов, вопросы меценатства и монетизации проектов в сфере искусства и многое другое - станет предметом для обсуждения в течение двух дней форума.

Участников ожидает флеш-моб, подготовленный партнером проекта - компанией ArLab.me, с использованием технологий дополненной реальности под названием "Искусство в дом" и другие не менее увлекательные вещи.

Участие в Форуме бесплатное. Формат мероприятия позволяет всем участникам Форума напрямую задать вопросы к выступающим спикерам. Для этого необходимо подписаться на Telegram-канал Форума, ссылка на который придет после регистрации.

Организатором форума выступил НКО "Кемеровский союз предпринимателей". Форум пройдет на средства гранта ООГО "Российского фонда культуры", представленного в рамках федерального проекта "Творческие люди" Национального проекта "Культура".

Форум проходит при информационной поддержке ведущих СМИ России.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ: www.artforum2020.ru

Подробную информацию о форуме можно получить по телефону (384-2) 900-114 или (3842) 65-77-78

Пресс-центр форума: s.fahreeva@bmag42.ru

Пресс-релиз предоставлен Кемеровским Союзом предпринимателей

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