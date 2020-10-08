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08.10.2020 15:09

Первый замминистра минэкономразвития России оценил достижения СКФУ

В рамках визита в Северо-Кавказский федеральный университет первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич познакомился с научно-техническими достижениями вуза, его материальной базой, а также инициативами, направленными на развитие СКФО.
Фото: Пресс-служба СКФУ Фото: Пресс-служба СКФУ
Фото: Пресс-служба СКФУ

В сопровождении ректора СКФУ Дмитрия Беспалова и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Михаил Бабич побывал в современных лабораториях вуза. Ему презентовали инновационные разработки. Например, интеллектуальную систему учета электроэнергии, созданную совместно с индустриальным партнером. Она обеспечивает не только учет электроэнергии, но и точную локализацию коммерческих и технических потерь энергии в распределительных сетях. Система определяет конкретных потребителей, совершающих хищение электроэнергии, и величину безучетного потребления. Система уже успешно апробирована на одном из участков электрической сети города Михайловска Ставропольского края.

Куратору социально-экономического развития Северного Кавказа были продемонстрированы возможности научно-лабораторного комплекса "Чистые зоны". Здесь создаются новые наноматериалы для мощных лазерных устройств. Так, при поддержке Фонда перспективных исследований и минобрнауки РФ учеными разработана технология получения оптической керамики. По своим показателям материал превосходит все аналоги.

Также Михаил Бабич побывал в университетском специализированном центре WorldSkills Russia по электронике. Студенты отрабатывают здесь практические навыки: проводят измерения, проектируют и собирают печатные платы, программируют микроконтроллеры, ремонтируют приборы. Здесь же будущие специалисты в области электроники готовятся к Национальному межвузовскому чемпионату профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. На базе центра также проходят обучение талантливые ставропольские школьники. Михаил Викторович оценил созданные учениками устройства и с большим интересом узнал о специфике подготовки будущих инженеров в СКФУ.

С разработками ученых гость смог познакомиться в Технопарке СКФУ. Так, химики презентовали синтезированные ими вещества, эффективные в борьбе с разными видами рака. Ученым удалось создать соединения, превращающие пораженные раком клетки мозга в здоровые. На соседней площадке была представлена фармакопейная лактоза, которую выпускает Молочный комбинат "Ставропольский" по разработанной учеными технологии. Это первое в России производство высококачественного молочного сахара. Михаил Бабич оценил разработки по робототехнике, территориальному планированию и созданию комфортной городской среды. Среди других интересных проектов вуза - использование дронов и цифровых систем для мониторинга состояния полей и обследования посевов. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что эта технология уже опробована на Ставрополье и является для аграрного региона очень перспективной.

- Для нас очень важно то, что наука находит все больше точек взаимодействия с экономикой и социальной сферой. Значительная часть представленных здесь проектов уже так или иначе участвует в процессах развития нашего края. И мы заинтересованы в том, чтобы это взаимодействие расширялось, чтобы таких прорывных идей в нашем регионе становилось больше, - отметил губернатор.

О своих разработках рассказывали не только ученые, но и студенты СКФУ. Будущие специалисты в области туризма презентовали гостю свои аудиогиды по городам Северного Кавказа. Все аудиоэкскурсии студенты создали сами и выложили в свободный доступ на международной платформе для путешественников.

На состоявшемся затем совещании стороны обсудили инициативы вуза, направленные на экономическое развитие региона. Михаил Бабич подчеркнул, что в СКФУ есть мощнейшая научная, аналитическая и информационная база, основой которой являются студенты.

- В вузе накоплен существенный научный и - самое главное - производственный потенциал. Это подтверждают заказы и совместные проекты с вашими партнерами в научной и промышленной отраслях. Мы постараемся включить вопросы дальнейшего развития этой деятельности в повестку нашей работы в министерстве, - отметил в ходе диалога Михаил Бабич.

С университетом у министерства намечена программа взаимодействия. Она охватывает различные мероприятия, начиная от анализа и мониторинга социальных, демографических, этнических и межнациональных процессов и до развития интеграционных процессов.

В свою очередь ректор СКФУ Дмитрий Беспалов выразил надежду на конструктивное сотрудничество:

- Мы сегодня активно работаем с правительством Ставропольского края по внедрению передовых технологий и выстраиваем аналогичную работу с субъектами СКФО. Надеемся на поддержку минэкономразвития в этом направлении.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Чеченская Республика СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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