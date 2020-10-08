"Россети Северный Кавказ" готовят к зиме объекты высокогорных сел КЧР

Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" готовят к зиме энергообъекты, обеспечивающие электроэнергией около 30 тысяч жителей в 12 высокогорных населенных пунктах Зеленчукского района.

Также эти питающие центры отвечают за надежность энергоснабжения нескольких десятков социально значимых объектов, а также популярных горнолыжных курортов "Архыз" и "Романтик".

В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду энергетики Зеленчукских райэлектросетей (РЭС) уже отремонтировали и провели техобслуживание почти 600 километров распределительных сетей 0,4-10 кВ, 100 трансформаторных пунктов. Также заменены около 4 километров дефектного провода на более надежный и безопасный самонесущий изолированный (СИП), установлено около 100 новых железобетонных опор. Соответствующие работы выполнены в станицах Кардоникской, Исправной, Сторожевой, а также в селе Маруха Зеленчукского района.

Для улучшения качества напряжения в сети энергетики также установили два новых трансформатора в станице Исправной и селе Маруха. До конца года планируется установка еще пяти трансформаторов. А в горнолыжном поселке "Архыз" смонтирована новая трансформаторная подстанция для подключения потребителей и перераспределения нагрузки в сети.

До конца года специалистам РЭС предстоит заменить еще около 3 километров "голого" провода на СИП и 15 единиц другого оборудования.

"Качественный ремонт и обновление распределительного комплекса 0,4-10 кВ являются одним из основных факторов успешного прохождения пика нагрузки на сети. Поэтому мы ежегодно проводим анализ аварийности в сетях низкого напряжения, что позволяет нам выявлять "узкие места" и производить там поэтапную замену износившегося оборудования", - отметил руководитель филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Александр Лысенко.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"