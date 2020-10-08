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08.10.2020 05:30
Рубрика: Культура

Город без "человейников"

Архитекторы предлагают принять национальную хартию, чтобы остановить конфликты между девелоперами и жителями
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область) , Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 227(8281)
В Екатеринбурге завершился посвященный градостроительству международный саммит "АрхЕвразия": три дня ведущие архитекторы, дизайнеры, урбанисты и девелоперы страны рассуждали о том, как нужно строить города, создавать новое без ущерба для старого, учитывать интересы не только бизнеса, но и граждан, слушать и слышать друг друга без острых конфликтов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По мнению архитекторов, последние 30 лет монополию на градостроительные решения держит бизнес. В его действиях отсутствует общественный интерес, главное - получение прибыли. Частное благо диктует строить больше жилья там, куда стремятся работающие граждане. Мегаполисы вытягивают кадры из малых городов и целых регионов, те начинают деградировать. Но и сами мегаполисы ничего не выигрывают с точки зрения архитектуры и городской среды: окраины заполняются быстро устаревающими морально многоэтажными "человейниками".

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает: Градостроительный кодекс в нынешнем виде, с множеством поправок, ориентирован на застройщиков. От идей общественного блага и защиты интересов жителей в нем осталось мало.

- Нужно вернуться к нормальным отношениям общества, власти и бизнеса, - считает Фадеев. - Никто не говорит, что общество должно диктовать принципы, лишающие бизнес прибыли. Так не бывает. Но баланс необходимо восстанавливать. Коллеги считают, что требуется создание нового Градостроительного кодекса. Некоторые думают, что в действующем "заплаток" так много, что исправить его очень сложно или даже невозможно. В новом кодексе дуализм - инструменты для застройщиков и обязательства перед жителями - должен быть восстановлен. Если бы общественные интересы исторически не доминировали при застройке, не было бы ни одного красивого города.

Московский архитектор Андрей Гнездилов, у которого за плечами огромный и успешный опыт реновации исторического центра столицы, согласен: действующий Градостроительный кодекс несовершенен. Во время работы над старыми московскими кварталами его команда ориентировалась на дореволюционную традицию - принципы соседского права и учет интересов всех владельцев частной собственности.

- В чем проблема, я могу сформулировать очень коротко. У нас неполноценным и незаконченным документом является Гражданский кодекс - ведь там должно быть описано общественное благо и баланс интересов частной собственности, описано соседское право, которое сегодня в нем практически отсутствует, - объясняет эксперт. - Соседское право очерчивает границы частных интересов. У нас описано, как может развиваться частная собственность, но упущено, как должны строиться взаимоотношения физических лиц. И возникают коллизии и конфликты именно в зоне границ. Без заполнения этих лакун в Гражданском кодексе мы не сможем двигаться дальше в той надстроечной части законодательства, которой является Градостроительный кодекс. Он отвечает на вопрос "как?", а Гражданский - на вопрос "что?".

Фото: iStock
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Говорить, что общество вычеркнуто из градостроительных интересов девелоперов, конечно, нельзя. Механизм контроля решений по развитию территорий есть - те же общественные слушания, например. Проблема в том, что процесс этот зачастую совершенно неэффективен. Если говорить об обсуждении, скажем, генплана, то, как объясняет главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов, на слушания документ попадает уже в завершающей стадии и общественность попросту не понимает, откуда взялось то или иное решение. В итоге каждый остается при своем мнении, достичь консенсуса не удается.

- Должен появиться мастер-план, состоящий из четырех каркасов: ландшафтного (то, что мы изменить не в силах), экономического (как город и жители смогут заработать на этой территории), инженерного (сети, дороги и так далее) и расселенческого, - поясняет Вениаминов. - Сейчас на публичных слушаниях обсуждается в основном лишь последняя составляющая, без анализа всего остального.

Решить обозначенные проблемы профессиональное сообщество надеется с помощью совершенно нового документа - Национальной градостроительной хартии. Ее задача - сместить фокус на образ городов, привлечь население к обсуждению будущего национального пространства и ввести его в мировой контекст.

В регионах Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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