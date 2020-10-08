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08.10.2020 20:53
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом более тысячи военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов
Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, увеличилось до 12 тысяч 239. Эти данные на вечер 8 октября опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 48 военнослужащих. Начиная с марта, 43 295 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Однако рост заболеваемости коранавирусом, который наблюдается в России и в мире, не обошел стороной и Вооруженные силы РФ. На сегодняшний день 1 тысяча 85 военнослужащих, у которых результаты теста на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Это больше, чем было в предыдущие дни. 791 пациент лежат в военных госпиталях. Трое изолированы по месту службы. Семеро находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 284 человека лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - четверо. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у пятнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже почти семи с половиной тысячам людей, 1 467 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях медцентров, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

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