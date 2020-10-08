Высший пилотаж индийского крылатого "Бриллианта" показали на видео

Индийские военные давно мечтали иметь свой собственный истребитель четвертого поколения. Первые работы над этой крылатой машиной начались еще в далеком 1983 году.

Самолет получил название Tejas ("Бриллиант"). Он выполнен по схеме "бесхвостка". Подобную конструкцию имеют находящиеся на вооружении национальных военно-воздушных сил французские Mirage 2000.

Конструкторам понадобилось целых 18 лет, чтобы первый образец сумел совершить пробный полет. Однако затем, чтобы "вылечить" его от всех "детских болезней" и начать серийное производство, понадобилось еще одно десятилетие.

По части долгостроя с этим проектом могут сравниться лишь индийский основной боевой танк Arjun, зенитный ракетный комплекс Akash и противотанковый комплекс третьего поколения Nag. Над первым начали работать еще 46 лет назад, два других являются ровесниками "Бриллианта".

Хотя эту программу очень часто ругают и называют морально устаревшей, самолеты продолжают поступать в войска и радовать своими пилотажными возможностями зрителей различных авиационных шоу.

Истребитель относится к легкому классу и имеет максимальную взлетную массу 15500 кг.

На нем применен двигатель американского производства F-404-GE-IN20, устанавливавшийся на такие известные самолеты как F-117 Nighthawk, F/A-18 Hornet.

Самолет может развивать максимальную скорость 1920 км/ч. Дальность полета-2000 км. Практический потолок: 15 950 м. Экипаж -1 человек.

В качестве вооружения используются двуствольная 23-мм пушка ГШ-23, а также российские ракеты Р-73 и Р-77. Общая масса боевой нагрузки может достигать 4000 кг.

В настоящее время испытывается также палубный вариант, доводка которого до боеспособного состояния, как предполагают военные эксперты, может также занять продолжительное время.