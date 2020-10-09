Указ главы Республики Бурятия от 8 октября 2020 года № 220 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205 от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215):

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Временно приостановить до особого распоряжения проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан с учетом особенностей, установленных пунктом 7.2 настоящего указа, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Государственные и муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Республики Бурятия, осуществляют свою деятельность без оказания услуг с очным присутствием граждан, за исключением случаев, указанных в пунктах 9, 14.8 настоящего указа.

Установить с 12 июня 2020 года особый режим посещения гражданами парков, скверов, парковых зон государственных учреждений культуры, который предусматривает их посещение в целях прохода, прогулок с соблюдением социального дистанцирования, с обеззараживанием территории и наружных поверхностей объектов на открытых пространствах в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Ограничения, установленные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по приему и размещению организованных туристических групп в рамках развития внутреннего и въездного туризма на территории Республики Бурятия, при строгом соблюдении рекомендаций по профилактике распространения COVID-19 и в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством туризма Республики Бурятия по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.".

1.2. Пункты 7-7.1 изложить в следующей редакции:

"7. Приостановить:

7.1. С 29 марта по 9 июня 2020 года включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

Разрешить с 10 июня 2020 года работу предприятий общественного питания при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект общественного питания, а с 14 сентября 2020 года - предприятий общественного питания, не имеющих отдельного наружного (уличного) входа в объект общественного питания, расположенных внутри одноэтажных торговых центров, торговых комплексов, при условии:

окончания работы не позже 22 часов;

рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);

представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия";

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания;

наличия справки о прохождении работниками предприятия общественного питания не ранее чем за пять дней до его открытия медицинского осмотра в установленном порядке, подтверждающей в том числе отсутствие контакта с больными новой коронавирусной инфекцией, выданной по месту прикрепления гражданина к медицинской организации.

Разрешить с 12 октября 2020 года работу предприятий общественного питания, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, при условии:

окончания работы не позже окончания работы торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов;

рассадки за одним столом не более двух человек (без учета детей);

представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия";

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания;

наличия справки о прохождении работниками предприятия общественного питания не ранее чем за пять дней до его открытия медицинского осмотра в установленном порядке, подтверждающей в том числе отсутствие контакта с больными новой коронавирусной инфекцией, выданной по месту прикрепления гражданина к медицинской организации.".

1.3. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

"7.2. С 29 марта по 31 октября 2020 года включительно работу детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов.

Руководству торговых центров и комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов представить в электронном виде сведения, указанные в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия" и обеспечить:

- разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей; контроль численности в лифтах (1 человек);

- вход посетителей во все помещения только в масках;

- возможность приобретения масок и перчаток при входе в торговый центр;

- условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования (дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра);

контроль соблюдения арендаторами санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Возобновить с 12 октября 2020 года работу кинотеатров при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с загрузкой объекта в объеме не более 30 % от единовременной пропускной способности объекта), реализации и контроля кинобилетов бесконтактным способом, а также представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу и одобрения заявки на интернет-портале "Работающая Бурятия".".

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить по 31 августа 2020 года включительно посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением случаев, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта.

Разрешить с 1 сентября 2020 года посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и представлением образовательными организациями в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольные организации), организовать работу в соответствии с графиком возобновления деятельности дошкольных организаций, а с 1 сентября 2020 года в текущем режиме при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования обеспечить посещение обучающимися образовательных организаций с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и представление в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Приостановить с 5 октября по 16 октября 2020 года включительно посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерск, г. Северобайкальск, Иволгинского района, с. Курумкан, с. Верхний Саянтуй, с. Нижний Саянтуй с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.

Разрешить занятия физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах), а также организацию индивидуальных и групповых занятий в помещениях по предварительной записи с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта с соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями, организацию занятий в плавательных бассейнах спортивного назначения - из расчета не более 1 человека на 10 м2 площади зеркала воды дорожки бассейна при соблюдении противоэпидемических мероприятий, установленных методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Разрешить проведение тренировочных мероприятий и реализацию программ спортивной подготовки членам спортивных сборных команд Республики Бурятия бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта, в том числе в закрытых помещениях при условии обеспечения очистки, дезинфекции и контроля эффективности работы вентиляционных систем аккредитованными организациями, с соблюдением социального дистанцирования между занимающимися не менее 1,5 метра и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Разрешить индивидуальные занятия в образовательных организациях в сфере культуры по программам подготовки специалистов среднего звена, к которым невозможно применить электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

Разрешить проведение вступительных экзаменов с очным присутствием граждан при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год в профессиональные образовательные организации, подведомственные Министерству культуры Республики Бурятия, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

Разрешить работу образовательных организаций по программам дополнительного образования при условии проведения занятий с числом обучающихся не более 3 человек на одном занятии, строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Разрешить с 14 сентября 2020 года образовательным организациям по программам дополнительного образования, творческим коллективам различных организационно-правовых форм проведение групповых занятий при условии организации учебного и рабочего процессов с учетом площади учебных помещений и других аудиторий, общей площади зданий, с соблюдением социального дистанцирования между обучающимися, участниками творческих коллективов не менее 1,5 метра и санитарно-эпидемиологических требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также представлением в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Приостановить с 5 октября 2020 года до особого распоряжения проведение групповых занятий контактными, игровыми способами в образовательных организациях по программам дополнительного образования.

Возобновить с 30 августа 2020 года деятельность учреждений социального обслуживания Республики Бурятия для детей, оставшихся без попечения родителей, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

1.5. Пункт 10.14 изложить в следующей редакции:

"10.14. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена решениями Президента Российской Федерации, настоящим указом, актуализировать на интернет-портале "Работающая Бурятия" сведения о 30 % работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы на период с 5 октября по 18 октября 2020 года (за исключением работников, функции которых невозможно выполнять дистанционно), о численности работников, не переведенных на дистанционный режим работы, и информацию о работниках, работающих в штатном режиме. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефонам министерств, иных исполнительных органов государственной власти, к сферам управления которых относится соответствующая организация.

При этом данное требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работу по государственному оборонному заказу, выполняющих государственные и муниципальные контракты в рамках национальных проектов, федеральных и государственных программ, организации здравоохранения, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессиональные образовательные организации, реализующие основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, предприятия розничной торговли непродовольственными товарами, общественного питания, сферы услуг, субъектов малого и среднего предпринимательства общей штатной численностью менее 10 человек, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность без привлечения наемных работников.".

1.6. Дополнить пунктом 13.6 следующего содержания:

"13.6. С учетом эпидемиологической обстановки вносить предписания образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, о введении ограничительных мероприятий, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

1.7. Пункт 15.11 изложить в следующей редакции:

"15.11. Приостановить проведение всеми медицинскими организациями профилактических осмотров и диспансеризации с 1 октября 2020 года до особого распоряжения.".

1.8. Дополнить пунктом 15.12 следующего содержания:

"15.12. Обеспечить проведение осмотров детей в рамках посещений с профилактическими целями.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие положений пункта 1.5 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 5 октября 2020 года.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







