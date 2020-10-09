Двое пострадавших при обстреле в Карабахе россиян вылетели в Москву

Двое граждан России, получившие ранения при обстреле церкви в городе Шуши в Нагорном Карабахе, вылетели в Москву рейсом специального летного отряда (СЛО) "Россия", сообщает ТАСС.

Вместе с ними возвращается российская делегация и представители прессы после прошедшего в пятницу заседания Евразийского межправсовета.

Один из двух пострадавших, корреспондент портала "Офицеры России" Левон Арзанов, сообщил, что другой журналист Юрий Котенок, раненный при обстреле в городе Шуши и впоследствии перевезенный в Ереван, "находится в крайне тяжелом состоянии".

Ранее в МИД Армении сообщили о трех раненых журналистах в городе Шуши недалеко от Степанакерта.