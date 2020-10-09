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09.10.2020 06:40
Рубрика: В мире

Иордания ввела повсеместный режим ограничений для сдерживания пандемии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Иордании с сегодняшнего дня ввели повсеместный режим ограничений с целью сдержать распространение коронавируса. За соблюдением требований в городах и населенных пунктах будут следить военнослужащие иорданской армии и силы безопасности, сообщает агентство Ammon.

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"На 48 часов закрыты рынки, предприятия сферы торговли и обслуживания, музеи, парки, спорткомплексы и кинотеатры, отменены службы в мечетях и церквях", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Как заявил глава Минздрава Саад Джабер, власти "стремятся избежать повсеместного локдауна на две-три недели, что повлечет за собой негативные последствия для экономики королевства". С 17 сентября из-за роста заболеваемости на неопределенный срок прекращены занятия в школах, обучение в колледжах и университетах переведено в дистанционный режим.

Король Иордании Абдалла II распорядился оборудовать полевой госпиталь на две тысячи мест. Согласно статистике, число инфицированных в стране увеличилось за сутки больше, чем на тысячу (1 317) и достигло 21 тысячи 517 человек.

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