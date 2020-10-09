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09.10.2020 06:48
Рубрика: В мире

Китай присоединился к международному механизму по вакцинам COVAX

Фото: AFP/WANG ZHAO Фото: AFP/WANG ZHAO
Фото: AFP/WANG ZHAO

Китай официально присоединился к международному механизму COVAX, обеспечивающему равный доступ к вакцинам от коронавируса. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Фото: ru.china-embassy.org
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По ее словам, этот важный шаг Китай предпринял для того, чтобы выполнить свое обещание и сделать вакцину от COVID-19 "глобальным общественным благом", пишет ТАСС. Чуньин подчеркнула, что КНР будет укреплять сотрудничество в области вакцинации со странами через COVAX, а также будет развивать взаимодействие со всеми участниками механизма, чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией.

К COVAX присоединились уже 170 стран мира. Этот механизм направлен на ускорение поисков эффективной вакцины для всех стран. Он также поддерживает создание производственных мощностей и производит закупки, чтобы к концу 2021 года справедливо распределить около двух миллиардов доз вакцины. При этом страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для нуждающихся стран.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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