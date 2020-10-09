Китай присоединился к международному механизму по вакцинам COVAX

Китай официально присоединился к международному механизму COVAX, обеспечивающему равный доступ к вакцинам от коронавируса. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, этот важный шаг Китай предпринял для того, чтобы выполнить свое обещание и сделать вакцину от COVID-19 "глобальным общественным благом", пишет ТАСС. Чуньин подчеркнула, что КНР будет укреплять сотрудничество в области вакцинации со странами через COVAX, а также будет развивать взаимодействие со всеми участниками механизма, чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией.

К COVAX присоединились уже 170 стран мира. Этот механизм направлен на ускорение поисков эффективной вакцины для всех стран. Он также поддерживает создание производственных мощностей и производит закупки, чтобы к концу 2021 года справедливо распределить около двух миллиардов доз вакцины. При этом страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для нуждающихся стран.