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09.10.2020,  
15:51
Текст:  Алексей Брусилов

Китайская армия начала получать новую униформу, бронежилеты и автоматы

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая начали массово получать новую униформу. О ней мы попросили рассказать военного эксперта Юрия Лямина.
Фото: CaptainCool07 / youtube.com Фото: CaptainCool07 / youtube.com
Фото: CaptainCool07 / youtube.com

"Новые повседневные, полевые летние и зимние комплекты были приняты на снабжение в минувшем году.

Также поступают многочисленные виды снаряжения, предназначенного для службы в различных условиях. Предположительно они имеют общее обозначение Тип 19.

Те, кто уже имел возможность примерить новинку, отмечают, что она гораздо более удобная, прочная, и, по всей видимости, выпускается из более дорогих материалов, чем предыдущая Тип 07.

Комплекты зависят от того, какие это части и где они выполняют свои задачи. Например, прилагаются новые рюкзаки, фляги, защитные очки, специальные перчатки и другие элементы экипировки.

Необходимо также упомянуть, что в настоящее время НОАК ведет по-настоящему массовые закупки новых бронежилетов. Так, в начале года сообщалось о проведении торгов среди китайских производителей на поставку для вооруженных сил 930 тысяч стандартных бронежилетов и 476 тысяч бронежилетов с усиленной защитой", - сообщил Лямин.

Фото: Richard Watt/ wikimedia.org
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В то же время китайская оборонная промышленность для замены старых 5,8-мм автоматов QBZ-95, созданных по схеме булл-пап, начала выпуск новейших QBZ-191. Их впервые открыто продемонстрировали в 2019 году в ходе юбилейного парада в Пекине.

Новые образцы надежнее и удобнее в обращении, а также имеют более высокие возможности поражения противника.

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Фото: YouTube
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