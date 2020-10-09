Конкурс "СМИротворец-2020" бьет рекорд по числу участников

Оргкомитет Всероссийского конкурса "СМИротворец" закончил прием и подсчет заявок на участие. Экспертному совету предстоит рассмотреть свыше 14 000 публикаций и сюжетов из 1378 СМИ и блогов. Это самая большая цифра за двенадцатилетнюю историю конкурса. Показательно, что примерно четверть публикаций - материалы блогов и видеоблогов.

"Номинацию "Блоги" мы ввели год назад, - рассказывает председатель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. - Медиасреда меняется на наших глазах. Наш конкурс старается соответствовать этим изменениям. Новые медиа не просто сосуществуют с традиционными СМИ в одном информационном поле. Они успешно конкурируют за аудиторию, особенно молодую, для которой интернет становится основным источником новостей. У СМИ есть несомненное преимущество - это объективность, профессиональный навык работы с информацией. За блогерами - умение говорить с аудиторией на ее языке, сиюминутный отклик на самые острые темы. Радует, что межэтническая тема становится все более востребованной у популярных блогеров и их подписчиков. "СМИротворец-2020" обещает стать весьма интересным по контенту и охвату тем, касающихся межнациональных и межконфессиональных отношений".

В этом году участники конкурса состязаются в номинациях "Печать", "Телевидение", "Радио", "Интернет" и "Блоги" (этнокультурная тема в новых медиа). Предусмотрены специальные номинации "Детские и молодежные СМИ" и "Поколение мультимедиа" (для начинающих журналистов, студентов профильных факультетов вузов). В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне СМИ особенно часто обращались к нашей общей памяти. Эти материалы будут рассмотрены в отдельной номинации "Нация победителей".

Конкурс "СМиротворец-2020" завершится 30 ноября в Москве торжественной церемонией награждения лауреатов. Этому событию будут предшествовать два окружных этапа, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. В эти дни проходит удаленное голосование жюри региональных этапов, победители которых будут названы в последних числах октября.