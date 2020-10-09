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9 октября 2020 г.

Постановление администрации Липецкой области от 8 октября 2020 года № 560 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Дата подписания 8 октября 2020 г.
Опубликован 9 октября 2020 г.

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня; 9 июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня; 14 июля; 22 июля; 24 июля; 30 июля; 31 августа; 1 сентября; 29 сентября; 2 октября) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1.6 после слов "(помещения в них)" дополнить словами ", общественный транспорт, легковое такси";

2) в пункте 1.6.1 слова "Водитель транспортного средства вправе отказать в проезде пассажирам, нарушающим данное требование." исключить.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



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