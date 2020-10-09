Месси принес победу Аргентине в первом матче отбора ЧМ-2022

Гол Лионеля Месси в ворота Эквадора стал победным для команды Аргентины.

В Южной Америке стартовал отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года, который примет Катар. Сборная Аргентины на стадионе в Буэнос-Айресе принимала команду Эквадора. Судьбу встречи решил всего один точный удар.

На 13-й минуте встречи счет открыл лидер аргентинской команды Лионель Месси. Для него этот гол стал 22-м в истории отборов к ЧМ и это лучший результат в истории. Столько же голов на счету Луиса Суареса из команды Уругвая.

Аргентина победила, набрав три очка. Столько же у сборной Уругвая, которая переиграла Чили - 2:1. В составе победителей отличились Суарес и Макси Гомес, у проигравших гол на счету Алексиса Санчеса.

В еще одной встрече Парагвай и Перу сыграли вничью - 2:2.