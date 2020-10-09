На конференции Distant & Digital представили цифровые сервисы по управлению IP

В рамках Международной онлайн-конференции Distant & Digital ведущие мировые и российские эксперты, представители бизнес и стартап-сообществ обсудили тенденции развития инновационных технологий в сфере интеллектуальной собственности и представили цифровые сервисы по управлению интеллектуальной собственностью (IP).

В рамках тематическом трека "Управляй" состоялась дискуссия "Новые цифровые сервисы в IP, как обновляется функционал IP специалиста".

По словам управляющей портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерии Брусникиной, дизайнеры, маркетологи, разработчики программного обеспечения и другие представители инновационных профессий работают напрямую с IP, порой даже не подозревая этого. Как правило, авторы создают креативные продукты в партнерстве с другими творческими и техническими специалистами или в составе крупных коллабораций. При этом на всей цепочке этого взаимодействия требуется масштабный обмен знаниями и эксклюзивными технологиями.

В Европе и США вклад творческих индустрий в ВВП составляет 5 и более процентов. В России же, как отмечает Валерия Брусникина, нет даже системного представления о реальных объемах такой деятельности.

- Одна из проблем отечественного бизнеса заключается даже не в том, что многие не умеют работать со своими нематериальными активами. Наши люди зачастую даже не понимают, что работают с IP. С учетом этого перед нами стоят две задачи - выявлять и правильно фиксировать интеллектуальную собственность и нематериальные активы на всех этапах их жизненного цикла и создавать каналы коммуникаций для обмена информацией между пользователями и правообладателями. Очевидно, что без удобных и понятных цифровых сервисов реализовать такое на практике невозможно, - считает Валерия Брусникина.

Один из таких ресурсов - платформа АЙПИНОУТ - рассчитан главным образом на тех, кто только начинает свой бизнес в креативных индустриях. Платформа обеспечивает понятную и комфортную коммуникацию между всеми основными участниками рынка интеллектуальной собственности.

- Мы поставили перед собой задачу выстроить в едином процессе управления интеллектуальной собственности удобные цепочки взаимодействия, распределения прав, текущих и перспективных задач или, например, организации сделок, - поясняет генеральный директор ООО "АЙПИНОУТ" Александр Левкин.

Как говорит Александр Юрьевич, важнейшим звеном АЙПИНОУТ является специальная система фиксации всех транзакций, взаимодействующая с блокчейн-платформой IPChain. Это позволяет автору защитить свое будущее творение еще на этапе идеи. Структурно ресурс состоит из трех блоков: ERP-cистемы, которая умеет классифицировать нематериальные активы, цифрового интеллектуального ассистента, анализирующего данные запросов и дающего свои рекомендации пользователю по дальнейшим действиям, и маркетплейса, который помогает коммуницировать заказчику с исполнителем и наоборот.

Для тех авторов, которые хотят защитить свои изобретения за пределами России, будут полезны цифровые сервисы Евразийской патентной организации (ЕАПО) для дистанционного управления объектами интеллектуальной собственности. Как отмечает главный специалист отдела развития безбумажных информационных технологий Управления патентной информации и автоматизации Евразийской патентной организации ЕАПО Денис Заставный, популярность этого ресурса растет с каждым годом. В 2018 году посредство онлайн сервиса было подано 75%, в 2019 - 81%, а в нынешнем - 88% всех патентных заявок.

- Для того, чтобы стать пользователем системы ЕАПВ-ОНЛАЙН, автор должен отправить в адрес организации заявку по указанному на нашем сайте электронному адресу. Пройдя регистрацию, он получает личный сертификат и возможность подачи евразийских заявок, уплачивать пошлины за поддержание их действия, изучать электронное досье заявок и другие услуги, - отмечает Денис Валерьевич.

В свою очередь, CEO of IPWE Эрих Спангенберг (Erich Spangenberg) позиционировал достижения своей компании:

- IPWE использует современные технологии для создания патентных активов. Много средств тратится на регулирование, получение и поддержание патентов, а прибыль владельцев и общества невысока. Мы помогаем это исправить. Искусственный интеллект и блокчейн делают вещи намного более понятными и прозрачными. Нематериальные активы - а патенты являются одними из ключевых нематериальных активов для многих компаний - слишком важны, чтобы их игнорировать и оставлять в проигрыше под управлением людей, не являющихся управляющими активами.

Подводя итоги дискуссии, ее участники отметили, что сегодня, в отличии от прошлых лет, появились успешные сервисы оцифровывания и защиты авторского контента от неправомерного использования, фиксации и оборота объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов.

- Очень здорово, что сегодня каждый сегмент творческой индустрии строит свои цифровые сервисы. Важно, что при этом они позволяют сохранять сведения о сделках в распределенных реестрах в универсальном стандартизированном виде. В конечном итоге, креативные продукты смогут беспрепятственно перемещаться между разными индустриями и юрисдикциями с сохранением должной защиты интересов правообладателей, - резюмировала Валерия Брусникина.

Напомним, незадолго до начала Distant & Digital состоялась первая в России цифровая сделка по передаче прав на музыкальную композицию прошла в рамках закрытой презентации биржи интеллектуальной собственности IPEX. Этот ресурс открывает новые возможности для оборота любых видов и форм объектов корпоративного и индивидуального творчества. Платформа позволяет создателям, владельцам и пользователям интеллектуальной собственности (IP) взаимодействовать напрямую, без посредников и из любой точки земного шара, благодаря чему они могут эффективно использовать и монетизировать оригинальный контент. Для этого IPEX предоставляет различные инструменты для работы с IP: дает возможность собирать собственные коллекции и портфели, согласовывать условия сделки, управлять своими активами на глобальном рынке с учетом законодательства конкретных стран и многое другое.

По словам президента Ассоциации IPChain Андрея Кричевского, цифровая платформа IPEX была разработана в сотрудничестве с активными участниками рынка и с учетом их актуальных пожеланий и запросов:

- На сегодняшний день IPChain - это крупнейший корпоративный блокчейн для оборота IP в мире, и то, что мы делаем, не имеет аналогов. Но музыкальная индустрия в этом плане крайне прагматична. Поэтому для нее блокчейн долгое время оставался интересным, но не особо понятным инструментом. Сейчас мы наконец готовы дать конкретный ответ на вопрос наших коллег: "Зачем?". IPEX нацелен на формирование комфортной среды для совместной работы лейблов и артистов и увеличение объема музыкального рынка в целом.

Организаторами международной онлайн-конференции Distant & Digital выступают Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".

Специальный партнер конференции - Deloitte Legal. Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса), Squire Patton Boggs (партнер сессии), ALITA (международный партнер). Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP (образовательный партнер). Стратегическими информационными партнерами выступили портал "Право.Ru" и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Другие информационные партнеры конференции - "Российская газета", "Интерфакс", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и др. Партнер вечернего мероприятия - Lexis Nexis. Подробная программа конференции доступна на сайте: https://distant.digital/

Международная конференция Skolkovo LegalTech - одно из крупнейших событий в сфере LegalTech в России. В 2019 году при поддержке Ассоциации IPChain и ФИС мероприятие прошло в обновленном формате под названием Skolkovo LegalTech Black Edition и объединило представителей ведущих консалтинговых компаний и мировых экспертов по трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. В качестве спикеров выступили министр юстиции РФ Александр Коновалов (до 15 января 2020 г.), уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, главный операционный директор Академии права Сингапура (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Ltd Пол Нио и др. В 2019 году партнерами Фонда "Сколково" - традиционного организатора мероприятия - впервые стали коммуникационный бренд IPQuorum и журнал Forbes Russia.

IP Академия - новый образовательный формат в сфере интеллектуальной собственности, созданный на базе "Патентной школы" Сколково. IP Академия стала крупнейшим в России и странах СНГ образовательным мероприятием для широкого спектра специалистов сферы интеллектуальной собственности, наукоемких и креативных областей экономики. В 2019 году конференция собрала 1500 участников, состоялось 17 сессий и 74 мастер-класса, в которых выступили более 160 спикеров, в их числе директор представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) в РФ Павел Спицын, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и др. Организаторами IP Академии выступили Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и коммуникационный бренд IPQuorum.