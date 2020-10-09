Пентагон выделил 600 млн долларов на исследования технологий связи 5G

Грант в размере 600 миллионов долларов на исследования и проведение тестов оборудования связи пятого поколения выделит министерство обороны США. Информация размещена на сайте военного ведомства.

"Исследования будут направлены на расширение возможностей министерства в области технологий 5G. Речь идет о тестировании этого формата связи в работе хранилищ данных, а также о применении технологии в осуществлении командования и контроля над вооруженными силами", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Как указывается в заявлении Пентагона, соответствующие испытания пройдут на пяти военных базах в штатах Юта, Вашингтон, Джорджия, Калифорния и Невада. Средства будут распределены между 14 компаниями, предоставляющими услуги в области технологий 5G, в том числе операторами связи и разработчиками оборудования.

Напомним, ранее контракт на 149 миллионов долларов от военного ведомства получила компания SpaceX предпринимателя Илона Маска. Государственные средства пойдут на создание спутников, которые будут отслеживать запуски ракет.