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Певица и ведущая "Орла или решки" Ида Галич заразилась коронавирусом

Новости
    09.10.2020, 17:03
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Тридцатилетняя российская певица, телеведущая и топовый блогер Ида Галич заразилась коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом она сообщила в ролике из больницы, размещенном в сторис Instagram.

Фото: Photo by Taylor Jewell/Invision/AP
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"Ребята, у нас с мужем ковид", - проинформировала Галич, все детали пообещав позже.

Ида Галич родилась в 1990 году в Германии. В 2002-м с родителями приехала в Москву. С 2011-го играла в КВН, в 2015-м в составе команды "Москва не сразу строилась" заняла третье место в Премьер-лиге.

В 2016-м принимала участие в шоу Comedy Баттл на ТНТ, в 2017-м стала ведущей программы "Закулисье шоу "Успех" на СТС. В том же году вместе с Анастасией Ивлеевой вели красную дорожку на церемонии вручения Реальной премии MusicBox.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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В 2018-м стала соведущей Жанны Бадоевой в телепередаче "Орёл и решка". В этом же году с седьмого сезона стала соведущей Настасьи Самбурской в передаче "Ревизорро".

В 2018-м выпустила первый сингл как певица. В текущем году вышла совместная с проектом "Хлеб" песня Галич "Капельки".

По версии журнала Forbes Ида Галич в 2020 году заняла третье место в рейтинге российских блогеров в Instagram по заработку.

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