Пожар вспыхнул в небоскребе в Южной Корее

Из-за пожара в многоэтажном доме госпитализировано по меньшей мере 88 человек. ЧП произошло в южнокорейском городе Ульсан, сообщило агентство Ренхап.

"У доставленных в больницу пострадавших зафиксированы легкие травмы и отравление дымом. В здании, где вспыхнул огонь, находятся также коммерческие помещения", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Сообщается, что пожар в высотке случился около 23 часов восьмого октября по местному времени. Некоторые из эвакуированных резидентов временно размещены в отеле.