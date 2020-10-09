Представители Армении и Азербайджана приедут в Москву на переговоры

Власти Азербайджана и Армении подтвердили участие в консультациях в Москве по Нагорному Карабаху, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка", - констатировала российский дипломат.

Как ожидается, переговоры пройдут при личном посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москву. Российский лидер также призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и провести обмен пленными.