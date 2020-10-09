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09.10.2020 15:43

ПСБ профинансирует социально-экономические проекты Краснодарского края

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие региона.
Фото: предоставлено пресс-служба ПАО Промсвязьбанк Фото: предоставлено пресс-служба ПАО Промсвязьбанк
Фото: предоставлено пресс-служба ПАО Промсвязьбанк

В рамках достигнутых договоренностей ПСБ планирует предоставлять финансирование для реализации социально значимых проектов на Кубани, участвовать в строительстве социальных объектов, предоставлять банковские и лизинговые гарантии для обеспечения бесперебойного энергоснабжения края, развития малого и среднего бизнеса, кредитования предприятий и населения.

Банк будет содействовать повышению доступности программ ипотечного кредитования. Жителям Краснодарского края будут доступны индивидуальные условия ипотечного кредитования. Для сотрудников бюджетных организаций, получающих зарплату на карты ПСБ, по программе "Семейная ипотека" минимальная процентная ставка составит 3,99% для покупки нового жилья и рефинансирования имеющихся кредитов.

"За последнее время ПСБ и краевая администрация проделали большую совместную работу по различным направлениям. Банк во время пандемии профинансировал поставщиков электроэнергии для населения Краснодарского края, предприятия оборонно-промышленного комплекса, во время пандемии выдавал льготные и беспроцентные кредиты государственным предприятиям, в том числе комбинатам питания, санаторно-курортным организациям Сочи, Дагомыса, Геленджика, общественным организациям. Мы видим результаты и готовы к дальнейшему укреплению партнерства, новым проектам для развития социальной инфраструктуры региона, поддержки малого бизнеса, улучшения условий для населения, доступного кредитования предприятий, в том числе сферы ОПК и ее сотрудников", - прокомментировал итоги рабочей встречи Председатель ПСБ Петр Фрадков.

На долю ПСБ почти 30% всех кредитов, выданных субъектам МСП в регионе. Также банк сотрудничает с Фондом развития бизнеса края, предоставляет поручительства представителям бизнеса.

"Это важный инструмент поддержки, благодаря которому предпринимателям за последние два года удалось привлечь порядка 350 млн рублей кредитов на развитие, - отметил Вениамин Кондратьев. - Знаю, вы намерены расширять участие в краевых проектах государственно-частного партнерства. Мы в этом также заинтересованы".

Кроме того, ПСБ планирует развивать крупные инвестиционные проекты на территории региона, в том числе отраслевые и инфраструктурные, участвовать в федеральном проекте "Популяризация предпринимательства", национальных проектах "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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