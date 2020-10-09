Путин обсудил ситуацию на Южном Кавказе

Президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, где обсудил ситуацию на Дальнем Востоке, обеспечение интересов России в Дальневосточном регионе и Юго-Восточной Азии, а также ситуацию рядом с границами РФ, в том числе на Южном Кавказе.

Встреча прошла в формате видеоконференции. Глава государства вышел на связь с участниками из своей резиденции в Ново-Огарево.

В совещании приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Президент предложил "в плановом порядке" поговорить о ситуации на Дальнем Востоке, об обеспечении интересов России в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии.

"Затем, разумеется, обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе", - заметил Владимир Путин.

Дальше совещание по традиции продолжалось в закрытом режиме.