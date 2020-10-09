Американский спецназ готовят к войне с Россией и Китаем

Американский спецназ десятилетиями занимался борьбой с терроризмом и повстанческими движениями, сейчас он должен переориентироваться на угрозы XXI века. В их числе - возможные конфликты с другими великими державами, в числе которых Россия и Китай.

Об этом пишет автор National Interest Питер Сучиу. Типичные спецназовские учения, вроде недавних Fiction Urchin, в ближайшее время вряд ли потеряют свою актуальность. Но функционал спецподразделений может быть расширен за счет хакеров или боевых беспилотников.

Обучение подразделений должно вестись с учетом быстро меняющейся обстановки в мире, кибервойн, экономических противостояний и информационных. В то время как американские вооруженные силы ориентированы на сдерживание конфликта или победу в обычных боевых действиях, современные войны могут носить иной характер.

Командование специальных операций ВС США (SOCOM), пишет Питер Сучиу, должно продолжить внедрение новых технологий, чтобы в случае военного конфликта не пришлось использовать непроверенную тактику и методы.

В числе этих технологий - использование искусственного интеллекта и машинного обучения. SOCOM уже начал работу в этом направлении.

- В нынешнем виде спецназ не отражает потребности современного общества. Этот факт должен заставить нас всех задуматься. Есть барьеры, которые оставляют необходимые нам таланты за пределами формирований, - заявил исполняющий обязанности помощника министра обороны по по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Эзра Коэн.