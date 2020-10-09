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09.10.2020 04:00

Транснефть - Западная Сибирь завершила техперевооружение линии электропередачи нефтепровода в Кемеровской области

Акционерное общество "Транснефть - Западная Сибирь" завершило техническое перевооружение воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 6-10 кВ магистрального нефтепровода (МН) Омск - Иркутск в зоне ответственности Новосибирского районного нефтепроводного управления в Кемеровской области.

Протяженность нового участка линии электропередачи составляет 4,6 км, работы проводились с мая в рамках реализации программы технического перевооружения и капитального ремонта производственных объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Цель - обеспечение надежного энергоснабжения действующего основного и вспомогательного оборудования линейной части МН Омск - Иркутск.

Специалисты установили 35 новых опор, произвели замену 40 металлоконструкций для крепления провода на опорах. Для монтажа использовался сталеалюминиевый провод, срок службы которого составляет не менее 45 лет. Среди преимуществ нового оборудования - увеличение несущей способности опор, а также возможность в процессе эксплуатации контролировать целостность изоляторов.

На сегодняшний день новая ЛЭП введена в эксплуатацию и функционирует в рабочем режиме.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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