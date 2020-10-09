Атомные подлодки в России будут строить по новой технологии

Новаторский метод строительства подводных лодок собираются внедрить на Севмаше, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Здесь планируют применять блочно-модульную технологию.

О ее сути рассказали в пресс-службе предприятия. Это метод сборки кораблей из крупных блоков уже с оборудованием. Он снизит трудоемкость и сроки строительства атомных субмарин, сократит не только стапельный период, но и затраты. И все благодаря переносу колоссального объема работ со стапеля в специализированные цеха.

В настоящее время на производстве применяют модульно-агрегатный метод. Его внедрили для атомоходов третьего поколения. Готовые, но еще не прошедшие испытания блок-секции поступают из корпусно-сварочного производства на стапель, из них формируются блоки для гидравлических испытаний. После секции снова разъединяют. Все это удлиняет сроки возведения корабля.

Проект блочно-модульного метода уже обсуждается в профильных ведомствах.