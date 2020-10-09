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09.10.2020 17:40

"Промсвязьбанк" профинансирует социально-экономические проекты Кубани

Председатель "Промсвязьбанка" (ПСБ) Петр Фрадков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие региона.
Фото: Пресс-служба "Промсвязьбанка" Фото: Пресс-служба "Промсвязьбанка"
Фото: Пресс-служба "Промсвязьбанка"

В рамках достигнутых договоренностей ПСБ планирует предоставлять финансирование для реализации социально значимых проектов на Кубани, участвовать в строительстве социальных объектов, предоставлять банковские и лизинговые гарантии для обеспечения бесперебойного энергоснабжения края, развития малого и среднего бизнеса, кредитования предприятий и населения.

Банк будет содействовать повышению доступности программ ипотечного кредитования. Жителям Краснодарского края станут доступны индивидуальные условия ипотечного кредитования. Для сотрудников бюджетных организаций, получающих зарплату на карты ПСБ, по программе "Семейная ипотека" минимальная процентная ставка составит 3,99 процента для покупки нового жилья и рефинансирования имеющихся кредитов.

- За последнее время ПСБ и краевая администрация проделали большую совместную работу по различным направлениям. Банк во время пандемии профинансировал поставщиков электроэнергии для населения Краснодарского края, предприятия оборонно-промышленного комплекса, выдавал льготные и беспроцентные кредиты государственным предприятиям, в том числе комбинатам питания, санаторно-курортным организациям Сочи, Дагомыса, Геленджика, общественным организациям. Мы видим результаты и готовы к дальнейшему укреплению партнерства, новым проектам для развития социальной инфраструктуры региона, поддержки малого бизнеса, улучшения условий для населения, доступного кредитования предприятий, в том числе сферы ОПК и ее сотрудников, - прокомментировал итоги рабочей встречи председатель ПСБ Петр Фрадков.

На долю ПСБ приходится почти 30 процентов всех кредитов, выданных субъектам МСП в регионе. Также банк сотрудничает с Фондом развития бизнеса края, предоставляет поручительства представителям бизнеса.

- Это важный инструмент поддержки, благодаря которому предпринимателям за последние два года удалось привлечь около 350 миллионов рублей кредитов на развитие, - отметил Вениамин Кондратьев. - Знаю, вы намерены расширять участие в краевых проектах государственно-частного партнерства. Мы в этом также заинтересованы.

Кроме того, ПСБ планирует развивать крупные инвестиционные проекты на территории региона, в том числе отраслевые и инфраструктурные, участвовать в федеральном проекте "Популяризация предпринимательства", национальных проектах "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Пресс-релиз подготовлен пресс-службой "Промсвязьбанка"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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