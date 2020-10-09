Прорыв "Голубой линии": 77 лет назад немцев сбросили в Черное море

Утром 9 октября 1943 года части 56-й армии генерал-лейтенанта Андрея Гречко освободили от немцев косу Чушка и северную часть Таманского полуострова. Так завершилась длившаяся 442 дня битва за Кавказ.

25 июля 1942 года началась немецкая операция "Эдельвейс". Наступление на Кавказ под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа вели 170 тысяч солдат и офицеров вермахта, 1130 танков, 4540 пушек и минометов и около 1000 самолетов. Через перевалы Главного Кавказского хребта фашисты стремились прорваться в Иран и Турцию. В ставке Гитлера настолько были уверены в победе, что перед наступление даже основали нефтяные компании "Ost-Öl" и "Karpaten-Öl".

Первый удар на себя приняли обескровленные в поражениях под Харьковом и Ростовом-на-Дону войска Южного фронта Родиона Малиновского. Пользуясь превосходством в технике, немцы к середине августа захватили Ставрополь, Армавир, Майкоп, Пятигорск, Черкесск, Краснодар, большую часть Новороссийска. Горные стрелки оседлали перевалы Главного Кавказского хребта, а на вершине Эльбруса были подняты фашистские знамена. В плен попали 309 тысяч красноармейцев, но враг в оборонительных боях врага удалось остановить.

"После поражения под Орджоникидзе и очередных неудач в районе Туапсе гитлеровцы по всему Кавказскому фронту глубоко зарылись в землю, рассчитывая на тихую зимовку. При штурме города Малгобек мы захватили секретные документы, в том числе приказ Гитлера, датированный декабрем 1942 года. Этот приказ гласил: "Берега Терека, изобилующие населенными пунктами, - наиболее благоприятный зимний рубеж, который нужно во что бы то ни стало отстоять для покорения Кавказа весной", - писал в воспоминаниях генерал армии Иван Тюленев.

Зимой 1943 года началось контрнаступление. Фашистов атаковали 1,54 миллиона человек, 11 тысяч орудий, 1278 танков и 900 самолетов. У вермахта на Кавказе было 743 тысяч человек, 5 тысяч орудий, 700 танков и 530 самолетов, но за два месяца советские части с боями прошли 600 километров и вышли к Таманскому полуострову. Там им путь преградила заранее оборудованная линия обороны. В советских документах она называется "Голубая линия", в немецких - "Готенкопф" или в переводе "Голова гота".

Силами военнопленных и местных жителей фашисты соорудили 577 бетонных и металлических дотов, установили 37 километров минных полей с плотностью 2500 мин на один километр. Протяженность проволочных заграждений составила 87 километров. Глубина обороны составляла 25 километров. Таманский полуостров и окрестности Новороссийска были буквально нашпигованы пушками, зенитками и пулеметами.

Генеральный штурм фашистского плацдарма начался в ночь на 10 сентября и через шесть дней боев Новороссийск был освобожден. Узкие перешейки между лиманами с расположенными на них высотами позволяли немцам сдерживать наступление незначительными силами. Советские войска вынуждены были брать укрепленные высоты фронтальными ударами. Тем не менее 3 октября была освобождена Тамань, а к утру 9 октября немцев не осталось и на косе Чушка.

Общие потери Красной Армии в битве за Кавказ составили более 593 тысяч человек, в том числе безвозвратные - более 276 тысяч. Германия, Румыния и Словакия потеряли более 420 тысяч человек. Медаль "За оборону Кавказа", учрежденную в 1944 году, получили около 870 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.