Русские войска впервые взяли Берлин 260 лет назад

9 октября 1760 года в Берлин вошли казаки саксонского графа и генерала русской службы Готтлоба Тотлебена. Им достались ключи от столицы Пруссии, военный арсенал, 1,5 миллиона талеров контрибуции и 143 пушки, а среди пленных оказался сын командующего русским отрядом - прусский прапорщик Карл Тотлебен.

Идея налета на Берлин исходила от союзников России по Семилетней войне - австрийцев. Три года тому назад венгерский генерал Андраш Хадик на сутки захватил город и убедился: столица Пруссии не имеет укреплений. Желая повторить его успех, 20 тысяч солдат графа Захара Чернышева и 15 тысяч австрийцев фельдмаршала Ласси выступили в поход.

Однако победил в "генеральской гонке" командир русского авангарда генерал Тотлебен. У него были личные причины быть первым. За несколько лет до войны ему пришлось покинуть Берлин после скандального развода с женой, и вернуться генерал хотел с триумфом.

Впрочем, взять город с налета не получилось. Предпринятый ночью 3 октября штурм был отбит с большими потерями, и отряд Тотлебена отступил, чтобы через два дня снова появиться на позициях. К этому времени в его артиллерийском парке имелось всего лишь… десять ядер, но "лихой саксонец на русской службе" верил в успех. А из Померании на помощь берлинцам подошли 18 тысяч солдат принца Фридриха-Евгения Вюртембергского, но через сутки у города появился основной корпус генерал-поручика Чернышева, а с юга пришли австрийские части. Не приняв боя прусские войска отступили в Шпандау, а перед комендантом Берлина и городским магистратом встал вопрос: "Что делать?".

"Спросили моего мнения, и я сказал, что, по-моему, гораздо лучше договориться с русскими, нежели с австрийцами. Австрийцы - настоящие враги, а русские только помогают им. Они прежде подошли к городу и требовали формально сдачи, что, как слышно, числом они превосходят австрийцев, которые, будучи отъявленными врагами, поступят с городом гораздо жестче русских", - писал в своих мемуарах прусский негоциант Иоганн Готцковски.

Переговоры прошли не просто. Требование Тотлебена выложить четыре миллиона талеров контрибуции шокировало главу магистрата Кирхейзена и его разбил инсульт. Дальнейшие переговоры уже вел Готцковски, и сумма уменьшилась до 1,5 миллионов талеров. Из них 500 тысяч берлинцы заплатили наличными, а на остальное выписали векселя. Русские пленные, а таковых насчитывалось 1200 человек освобождались. Трофеями были объявлены все королевские мануфактуры и арсенал. Любопытно, что капитуляция была заключена без ведома командующего - графа Чернышева, который в это время преследовал отступающие прусские войска.

В пять часов утра 9 октября казаки и пехота вошли в Берлин. Австрийский фельдмаршал Ласси был в ярости и заявил: выделенные его армии 50 тысяч талеров - это подачка, и отдал город на разграбление солдатам.

"Все улицы были полны австрийцами, так что для охраны от грабежа этими войсками я должен был назначить 800 человек, а потом полк пехоты с бригадиром Бенкендорфом, и поместить всех конногренадеров в городе. Наконец, так как австрийцы нападали на мои караулы и били их, то я велел стрелять по ним", - писал в своей реляции Тотлебен.

Командующий русским корпусом также устроил "гражданскую казнь" редакторам и журналистам берлинских газет "за клевету и бесчестие русских солдат". Первоначально газетчиков хотели прогнать через строй, однако, после слезных прошений Готцковски, порку металлическими шомполами заменили на устный выговор. Узнав о том, что 12 октября на выручку Берлина идет Фридрих II, русские и австрийские части покинули город.

За берлинскую экспедицию Тотлебен был представлен к ордену Александра Невского и званию генерал-поручика, однако получил лишь грамоту с благодарностью за исполненный долг. Позже "лихого саксонца" обвинили в измене, разжаловали в солдаты и отправили воевать с горцами на Кубань. В 1768 году ему возвращают ордена и звание генерал-майора, и Тотлебен успешно сражается против турецких войск в Грузии. Скончался лихой кавалерист от простуды в 1773 году во время боевых действий в Польше.