СМИ: "Большая маленькая ложь" может получить третий сезон

Чудеса, да и только: нарядная драма "Большая маленькая ложь", изначально обещанная как мини-сериал на один сезон, "выстрелила" настолько, что оперативно получила второй, а теперь, не исключено, зайдет и на третий.

Как передает ScreenRant, на мысль о возможности такого поворота общественность навела актриса Николь Кидман, одна из звезд шоу. Рассказав, что вся команда сериала и все ее товарки только за.

Издание напомнило: после второго сезона шоураннер БМЛ Дэвид Келли ("Голиаф", "Мистер Мерседес") заявил, что теперь-то злоключениям "Монтерейской пятерки" уж точно конец.

Меж тем в интервью Marie Сlaire Кидман рассказала, что по-прежнему очень близка со всеми актрисами, сыгравшими главных героинь в сериале, особенно с Уизерспун, и они очень хотят вновь поработать вместе. А сценаристы уже продумывают сюжет нового сезона. Включая "отказника" Келли.

"Следите за новостями", - призвала Николь.

Ресурс отмечает, что по срокам пока никакой определенности нет, ведь остальные члены "пятерки" - Лора Дерн, Зои Кравиц и Шейлин Вудли - крайне востребованы в Голливуде и плодовиты. Соответственно, большая проблема - скоординировать графики участниц проекта.

В основе "Большой маленькой лжи" - одноименный роман Лианы Мориарти про пять калифорнийских семей, замешанных в убийстве мужа одной из героинь.