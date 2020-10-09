США внесли в санкционные списки 18 иранских банков

Минфин США ввел санкции в отношении 18 крупных иранских банков. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении американского ведомства. Санкции вводятся против всего финансового сектора Ирана, однако запреты не затрагивают сделки по приобретению сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования.

В минфине пояснили, что в список попали 16 иранских банков за их деятельность в финансовом секторе Ирана, еще один банк, который контролируется уже находящимся в черном списке США финучреждением. Кроме того, рестрикции введены против банка, связанного с иранскими вооруженными силами, пишет ТАСС.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, это решение отражает обязательства Вашингтона пресечь незаконный доступ к американским долларам, а сами санкции позволяют проводить гуманитарные операции в поддержку иранского народа.

Как утверждают источники газеты The Washington Post, санкции были введены вопреки европейским союзникам США, которые предупредили, что данный шаг чреват разрушительными гуманитарными последствиями для Ирана, который и так страдает от пандемии нового коронавируса и продолжающегося валютного кризиса.