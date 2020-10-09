V форум БИОТЕХМЕД изменил формат проведения

Пятый ежегодный форум БИОТЕХМЕД состоится 15-16 октября 2020 года в Геленджике в новом формате. Все панели, кроме пленарной сессии второго дня, пройдут в онлайн-режиме. Данное решение было принято во избежание рисков, связанных с распространением коронавируса, а также в связи с соблюдением эпидемиологических норм.

Мероприятие состоится в совмещенном формате. 15 октября все дискуссии пройдут в онлайне. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте и в социальных сетях Форума. 16 октября на площадке отеля "Приморье" состоится пленарное заседание "Российское здравоохранение в эпоху постковида. Роль российской промышленности", в котором примут участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондаратьев, а также представители фармацевтических компаний. Модератором пленарного заседания выступит главный редактор телеканала "Доктор", телеведущая телеканала "Россия 24" Эвелина Закамская.

В первый день форума в онлайн-формате пройдут сессии "Совершенствование организации медицинской помощи больным иммуновоспалительными заболеваниями", "Иммерсивная медицина - развитие применения гаджетов, искусственного интеллекта, VR", "Вопросы иммунопрофилактики и производства вакцин", "Главные тенденции медицины будущего - биомедицина, генетика, персонализированная медицина", "Кооперация усилий стран-участников ЕАЭС для производства лекарственных средств", "Конгломерация науки, промышленности и государства в поисках решений для немедленного реагирования и борьбы с новыми заболеваниями" и другие, направленные на обсуждение развития биомедицинских технологий.

Выставочная экспозиция будет сокращена в связи с требованием Роспотребнадзора.

Ключевой темой БИОТЕХМЕД 2020 станет российское здравоохранение в эпоху постковида. Участники форума также обсудят вопросы иммунизации и производства вакцин, главные тенденции развития биотехнологий, глобальную кооперацию усилий стран-участников ЕАЭС в промышленной медицине.

Мероприятие традиционно пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края.

Стратегический партнер форума - компания "Нацимбио". ВИП-партнерами форума выступят: Национальный Центр Информатизации, холдинг "Швабе", ГК "Фармасинтез". Партнеры форума: "Р-Фарм", компания "Рош". Специальные партнеры форума: АО "КЭТЗ", "Джи Ди Пи", ГЕРОФАРМ, ГЕНЕРИУМ, ГК "Фармэко", Активный Компонент, НАНОЛЕК, Группа компаний MEDLEX. Партнер деловой программы - Научно-исследовательский институт коммуникационных стратегий (НИИКС).