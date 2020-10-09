В Минобороны РФ назвали число военнослужащих с коронавирусом

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Они говорят, что число военнослужащих, выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте, начиная с марта достигло 12 тысяч 293.

По сведениям на вечер 9 октября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки после прохождения лечения вылечились 54 военнослужащих. Кроме того, 43 676 представителей Вооруженных сил сняли с медицинского контроля после двухнедельного карантина.

Однако 1 160 военнослужащих с положительными результатами тестирования находятся на контроле у врачей. 835 пациентов лежат в военных госпиталях. Два человека изолированы по месту службы. Восемь лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 315 изолированы на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 4 человека, в состоянии средней тяжести - 15 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с начала работы многопрофильных центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 7 763 пациентам, 1 531 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.