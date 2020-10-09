В Сети появился трейлер фильма "Минамата" с неузнаваемым Джонни Деппом

В Сети появился первый трейлер биографической драмы "Минамата", где Джонни Депп исполнил роль известного фотожурналиста Юджина Смита.

Действие картины разворачивается в 70-х годах прошлого века. Юджин Смит, известный фотокорреспондент времён Второй мировой войны, становится затворником, однако секретное поручение от редактора журнала Life Роберта Хейса заставляет его отправиться в японский город Минамата, пострадавший от разрушительных выбросов ртути, что явилось результатом многолетней халатности со стороны корпорации Chisso.

Вооружившись фотокамерой, Смит придаёт катастрофе душераздирающее человеческое измерение, а его первоначальное задание превращается в большой жизненный опыт.

Режиссёр - Эндрю Левитас. В ролях также: Билл Найи, Хироюки Санада, Таданобу Асано, Кэтерин Дженкинс, Дзюн Кунимура, Лили Робинсон, Рё Касэ.

Премьера назначена на 19 ноября этого года.