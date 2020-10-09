ВМС США усилят баржами-роботами

Рендерное изображение роботизированной баржи SM300. Фото: Sea Machines pic.twitter.com/O4FJcY1m0d — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 9, 2020

Американский военный флот намерен использовать дистанционно управляемые баржи в качестве плавучих заправок для вертолетов и конвертопланов. Командование ВМС США заключило контракт с компанией Sea Machines Robotics на создание прототипа необитаемой баржи океанского класса, способной служить пунктов дозаправки и вооружения для винтокрылой авиации.

Прототип получил рабочее название SM300. До конца года фирма намерена продемонстрировать заказчику модель баржи. Затем будет представлено оборудование управления кораблем - в него встроят возможность дистанционного управления или полностью автономной работы. Сумма контракта не раскрывается, пишет FlightGlobal.

Прототип изготовят из коммерческой самоходной баржи океанского класса. Ее оснастят оборудованием для заправки авиатехники топливом, системой позиционирования и другими необходимыми датчиками.

Разработка роботизированных барж является частью проекта Пентагона по созданию устойчивых экспедиционных логистических систем, способных работать в прибрежных зонах - в том числе в "районах ограничения доступа (A2AD)". Сейчас винтокрылые машины действуют с десантных кораблей или береговых баз.