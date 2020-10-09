Выше танка: новые британские бронемашины удивили своими размерами

Future of British Armoured fleet



1) Challenger 2 RBSL LEP

2) Ares with Protector RCWS

3) Boxer with Protector RCWS

4) Warrior with LM 40 mm CTWS

5) Ajax with LM's newer 40 mm CTWS#thinktank pic.twitter.com/7sxPfxUMgp — Vinod DX9 (@VinodDX9) October 8, 2020

Так, высота этих весящих 62 тонны основных боевых танков составляет 2490 мм и, как видно по фотографиям, новый гусеничный разведчик даже несколько выше. Также впечатляет своими габаритами и созданный на этой же универсальной платформе бронетранспортер.

Как уже неоднократно отмечали отечественные и зарубежные специалисты, время приземистой техники закончилось, и, по всей видимости, навсегда. Сейчас необходимо, чтобы на поступающих в войска образцах была обеспечена надежная противоминная защита, а экипаж и десант получили возможность воевать в достаточно комфортных условиях. Это и влечет появление таких гигантов.

Кроме упомянутых выше БТР и БРМ, также будут закупаться командно-штабные, инженерные, ремонтные и эвакуационные машины. Их масса может достигать 34000 кг. Мощность двигателя - 805 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 70 км/ч, задним ходом - более 30 км/ч. Запас хода - 500 км.

В качестве вооружения на Ajax устанавливаются автоматические 40-мм орудия с так называемыми телескопическими боеприпасами. На остальных образцах монтируются дистанционно-управляемые модули с 12,7-мм пулеметами.

Кроме укрепления днища предусмотрена установка специальных навесных комплектов, способных защищать от выстрелов ручных противотанковых гранатометов.

Всего в формируемые новые соединения ожидается поступление почти шести сотен единиц таких машин.