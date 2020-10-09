Выше танка: новые британские бронемашины удивили своими размерами

Future of British Armoured fleet— Vinod DX9 (@VinodDX9) October 8, 2020
1) Challenger 2 RBSL LEP
2) Ares with Protector RCWS
3) Boxer with Protector RCWS
4) Warrior with LM 40 mm CTWS
5) Ajax with LM's newer 40 mm CTWS#thinktank pic.twitter.com/7sxPfxUMgp
Так, высота этих весящих 62 тонны основных боевых танков составляет 2490 мм и, как видно по фотографиям, новый гусеничный разведчик даже несколько выше. Также впечатляет своими габаритами и созданный на этой же универсальной платформе бронетранспортер.
Как уже неоднократно отмечали отечественные и зарубежные специалисты, время приземистой техники закончилось, и, по всей видимости, навсегда. Сейчас необходимо, чтобы на поступающих в войска образцах была обеспечена надежная противоминная защита, а экипаж и десант получили возможность воевать в достаточно комфортных условиях. Это и влечет появление таких гигантов.
Кроме упомянутых выше БТР и БРМ, также будут закупаться командно-штабные, инженерные, ремонтные и эвакуационные машины. Их масса может достигать 34000 кг. Мощность двигателя - 805 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 70 км/ч, задним ходом - более 30 км/ч. Запас хода - 500 км.
В качестве вооружения на Ajax устанавливаются автоматические 40-мм орудия с так называемыми телескопическими боеприпасами. На остальных образцах монтируются дистанционно-управляемые модули с 12,7-мм пулеметами.
Кроме укрепления днища предусмотрена установка специальных навесных комплектов, способных защищать от выстрелов ручных противотанковых гранатометов.
Всего в формируемые новые соединения ожидается поступление почти шести сотен единиц таких машин.