Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.10.2020,  
14:33
Текст:  Алексей Моисеев

Выше танка: новые британские бронемашины удивили своими размерами

Бронированные машины семейства Ajax армии Великобритании по размерам могут соперничать даже с таким признанными великанами как танк Challenger 2.

Так, высота этих весящих 62 тонны основных боевых танков составляет 2490 мм и, как видно по фотографиям, новый гусеничный разведчик даже несколько выше. Также впечатляет своими габаритами и созданный на этой же универсальной платформе бронетранспортер.

Фото: Venkat Mangudi / wikimedia.org
Высший пилотаж индийского крылатого "Бриллианта" показали на видео

Как уже неоднократно отмечали отечественные и зарубежные специалисты, время приземистой техники закончилось, и, по всей видимости, навсегда. Сейчас необходимо, чтобы на поступающих в войска образцах была обеспечена надежная противоминная защита, а экипаж и десант получили возможность воевать в достаточно комфортных условиях. Это и влечет появление таких гигантов.

Кроме упомянутых выше БТР и БРМ, также будут закупаться командно-штабные, инженерные, ремонтные и эвакуационные машины. Их масса может достигать 34000 кг. Мощность двигателя - 805 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 70 км/ч, задним ходом - более 30 км/ч. Запас хода - 500 км.

В качестве вооружения на Ajax устанавливаются автоматические 40-мм орудия с так называемыми телескопическими боеприпасами. На остальных образцах монтируются дистанционно-управляемые модули с 12,7-мм пулеметами.

Кроме укрепления днища предусмотрена установка специальных навесных комплектов, способных защищать от выстрелов ручных противотанковых гранатометов.

Всего в формируемые новые соединения ожидается поступление почти шести сотен единиц таких машин.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: YouTube
Ракета "Циркон" отработает поражение авианосца 08:49
Электронные "двойники" Т-90 помогают алжирским военным осваивать танки 08.10.2020
БМП-3М станет еще более зоркой 06.10.2020
Соединенное Королевство
Дрон с дробовиком: новый беспилотник создали в Великобритании 06.10.2020
Страны НАТО усилили военное присутствие в Черном море 16.09.2020
бронетехника
NI назвал преимущества российского "Бумеранга" 08.10.2020
Индия ведет переговоры о закупке российских легких танков "Спрут-СДМ1" 06.10.2020