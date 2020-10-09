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Вышел трейлер мультсериала "Неуязвимый" по комиксам автора "Ходячих"

Новости
    09.10.2020, 16:19
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video

На YouTube-канале сервиса Amazon Prime Video опубликован тизер-трейлер "взрослого" анимационного сериала "Неуязвимый" (Invincible), основанного на комиксах Роберта Киркмана, автора, среди прочего, вселенной Ходячих мертвецов.

Фото: kinopoisk.ru
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В центре истории - семнадцатилетний Марк Грейсон, "который ничем не отличается от любого другого подростка за исключением того факта, что отец парня - самый могущественный супергерой планеты, инопланетянин Омни-мен" (его озвучивает Дж.С. Симпсон).

И по мере того, как Марк осваивает свои сверхспособности, выступив на борьбу с многочисленным злом, появляется понимание, что с ними не всё так просто - у силы есть темные стороны.

Шоураннер - Саймон Расиоппа ("Юные Титаны"). Киркман - продюсер.

Фото: kinopoisk.ru
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В первом сезоне заявлены восемь эпизодов. Премьера - в следующем году.

Оригинальный комикс выходит с ноября 2003 года.

В 2017-м появилась информация, что Universal планирует полнометражную экранизацию серии с Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом в качестве сценаристов и постановщиков.

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