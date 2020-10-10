Законопроект Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 314480,7 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 104,1 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 57382057,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 26558524,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 26513759,4 тыс. рублей;

общий объем расходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 60210215,4 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 2022 года в сумме 13572112,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чувашской Республики в сумме 26500,0 тыс. рублей;

объем расходов на обслуживание государственного долга Чувашской Республики в сумме 367732,9 тыс. рублей;

дефицит республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 2828157,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 332285,0 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 104,3 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 57179631,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 24049550,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 24049550,0 тыс. рублей;

общий объем расходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 57179631,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1858971,6 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 2023 года в сумме 13545612,1 тыс. рублей;

объем расходов на обслуживание государственного долга Чувашской Республики в сумме 354613,4 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики на 2023 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 352487,9 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 104,3 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 46904742,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 12312823,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 12312823,4 тыс. рублей;

общий объем расходов республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 46904742,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2466706,3 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Чувашской Республики на 1 января 2024 года в сумме 13545612,1 тыс. рублей;

объем расходов на обслуживание государственного долга Чувашской Республики в сумме 356428,5 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 48 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты

Установить в порядке, предусмотренном статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 83 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике", на 2021 год и на 2022 год дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений в размере 1,0 процента, бюджеты городских округов - в размере 7,0 процента, бюджеты муниципальных районов - в размере 49,68 процента, на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему Закону

Статья 4. Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, между республиканским бюджетом Чувашской Республики и местными бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Установить в порядке, предусмотренном статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, между республиканским бюджетом Чувашской Республики и местными бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики от указанного налога согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Главные администраторы доходов республиканского бюджета Чувашской Республики, главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета Чувашской Республики согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учесть в республиканском бюджете Чувашской Республики прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики:

на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

на 2022 и 2023 годы согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить:

а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 и 2023 годы согласно приложению 9 к настоящему Закону;

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 и 2023 годы согласно приложению 11 к настоящему Закону;

д) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

е) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2022 и 2023 годы согласно приложению 13 к настоящему Закону;

ж) распределение бюджетных ассигнований по региональным проектам, направленным на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

з) распределение бюджетных ассигнований по региональным проектам, направленным на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), на 2022 и 2023 годы согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Утвердить Республиканскую адресную инвестиционную программу:

на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

на 2022 и 2023 годы согласно приложению 17 к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 6957957,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7137257,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2958551,4 тыс. рублей.

4. Утвердить:

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики:

на 2021 год в сумме 5157534,0 тыс. рублей (с учетом средств, предусмотренных по разделу 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга" на обслуживание бюджетного кредита, привлеченного из федерального бюджета в 2010 году в соответствии с Соглашением о предоставлении бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), заключенным между Министерством финансов Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики 2 августа 2010 года № 01-01-06/06-266, в размере 182800,0 тыс. рублей, в сумме 184,0 тыс. рублей);

на 2022 год в сумме 5873554,8 тыс. рублей (с учетом средств, предусмотренных по разделу 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга" на обслуживание бюджетного кредита, привлеченного из федерального бюджета в 2010 году в соответствии с Соглашением о предоставлении бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), заключенным между Министерством финансов Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики 2 августа 2010 года № 01-01-06/06-266, в размере 182800,0 тыс. рублей, в сумме 184,0 тыс. рублей);

на 2023 год в сумме 6367890,8 тыс. рублей (с учетом средств, предусмотренных по разделу 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга" на обслуживание бюджетного кредита, привлеченного из федерального бюджета в 2010 году в соответствии с Соглашением о предоставлении бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), заключенным между Министерством финансов Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики 2 августа 2010 года № 01-01-06/06-266, в размере 182800,0 тыс. рублей, в сумме 184,0 тыс. рублей);

прогнозируемый объем доходов республиканского бюджета Чувашской Республики от поступлений доходов, указанных в статье 2 Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2011 года № 71 "О Дорожном фонде Чувашской Республики":

на 2021 год в сумме 5157534,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 5873554,8 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 6367890,8 тыс. рублей.

5. Установить, что распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется согласно приложениям 12 и 13 к настоящему Закону.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Чувашской Республики и государственных учреждений Чувашской Республики

1. Кабинет Министров Чувашской Республики не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности государственных гражданских служащих Чувашской Республики, а также работников государственных учреждений Чувашской Республики, за исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными функциями.

2. Установить, что порядок и сроки индексации заработной платы работников государственных учреждений Чувашской Республики, окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Чувашской Республики, а также размеров стипендий студентов и учащихся в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов будут определены с учетом принятия решений на федеральном уровне.

Статья 9. Особенности использования в 2021 году средств, получаемых отдельными юридическими лицами из республиканского бюджета Чувашской Республики

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям Чувашской Республики, субсидий государственным унитарным предприятиям Чувашской Республики на осуществление капитальных вложений) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики, подлежат перечислению на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытый Министерству финансов Чувашской Республики в Управлении федерального казначейства по Чувашской Республике (далее также - целевые средства).

Операции по зачислению и списанию целевых средств отражаются на лицевых счетах, открытых отдельным юридическим лицам в Министерстве финансов Чувашской Республики в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики.

Операции по списанию целевых средств по расходам отдельных юридических лиц, отраженных на лицевых счетах, указанных в абзаце втором настоящей статьи, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по указанным расходам, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, после представления документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств.

Санкционирование операций с целевыми средствами осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики.

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики местным бюджетам, на 2021 год в сумме 22521302,5 тыс. рублей, в том числе дотации - 718406,6 тыс. рублей, субсидии - 7554778,8 тыс. рублей, субвенции - 12858613,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 1389503,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19692129,4 тыс. рублей, в том числе дотации - 548998,3 тыс. рублей, субсидии - 5554460,0 тыс. рублей, субвенции - 12891660,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 697010,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 17739371,6 тыс. рублей, в том числе дотации - 548930,2 тыс. рублей, субсидии - 3776336,0 тыс. рублей, субвенции - 12818095,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 596010,4 тыс. рублей.

1.1. Установить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) с учетом замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, на 2021 год в объеме 2923055,6 тыс. рублей, в том числе замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) в сумме 2239649,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 2859868,5 тыс. рублей, в том числе замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) в сумме 2310870,2 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 2221788,1 тыс. рублей, в том числе замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) в сумме 1672857,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов:

на 2021 год:

дотаций согласно приложению 18 к настоящему Закону (таблицы 1-2);

субсидий согласно приложению 19 к настоящему Закону (таблицы 1-44);

субвенций согласно приложению 20 к настоящему Закону (таблицы 1-21);

иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 21 к настоящему Закону (таблицы 1-3);

на 2022 и 2023 годы:

дотаций согласно приложению 22 к настоящему Закону (таблица 1);

субсидий согласно приложению 23 к настоящему Закону (таблицы 1-27);

субвенций согласно приложению 24 к настоящему Закону (таблицы 1-21);

иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 25 к настоящему Закону (таблицы 1-2).

3. Утвердить перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения:

на 2021 год согласно приложению 26 к настоящему Закону;

на 2022 и 2023 годы согласно приложению 27 к настоящему Закону.

4. Установить, что в объеме межбюджетных трансфертов предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), предоставляемые в случае, если расчетный объем доходов бюджета муниципального района (городского округа) без учета межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и предоставленных в текущем финансовом году дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) меньше сумм минимальных расчетных расходов бюджета муниципального района (городского округа).

Методика распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) и правила их предоставления утверждаются нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

5. Установить, что в объеме межбюджетных трансфертов, кроме средств, указанных в части 2 настоящей статьи, предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, распределяемые на конкурсной основе, на:

реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" на 2022 год в сумме 670,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2494,8 тыс. рублей;

реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 2021 год в сумме 410800,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 254300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 254300,0 тыс. рублей;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2021 год в сумме 39212,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 39354,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 393,6 тыс. рублей;

капитальный ремонт детских школ искусств в рамках реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств на 2021 год в сумме 34067,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 170,6 тыс. рублей;

приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры на 2023 год в сумме 107,2 тыс. рублей;

создание виртуальных концертных залов на 2021 год в сумме 3500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1000,0 тыс. рублей.

создание модельных муниципальных библиотек на 2021 год в сумме 10000,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках поддержки отрасли культуры на 2021 год в сумме 14980,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5493,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 170,6 тыс. рублей;

поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" на 2021 год в сумме 3900,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3900,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме

3900,0 тыс. рублей;

поощрение победителей экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами Чувашской Республики на 2021 год в сумме 255,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 255,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 255,0 тыс. рублей;

разработку проектной документации объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на 2021 год в сумме 75000,0 тыс. рублей;

выплату ежегодного гранта Главы Чувашской Республики на поощрение муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 10 июня 2013 года № 57 "О дополнительных мерах поддержки муниципальных образований Чувашской Республики, признанных победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня Республики" на 2021 год в сумме 10000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10000,0 тыс. рублей;

предоставление грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики от 26 января 2009 года № 4 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" на 2021 год в сумме 5000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5000,0 тыс. рублей;

выплату грантов Главы Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 28 октября 2016 года № 156 "О дополнительных мерах по стимулированию деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов" на 2021 год в сумме 50000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50000,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах на 2021 год в сумме 100000,0 тыс. рублей.

Распределение указанных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики утверждается нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики.

6. Установить, что в 2021 году перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в соответствии с перечнем межбюджетных трансфертов, утверждаемым распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики.

7. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 1,351.

8. Установить значение критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, используемых при расчете субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на 2021 год в размере 1744,3 рубля в расчете на одного жителя, на 2022 год - 1748,7 рубля в расчете на одного жителя, на 2023 год - 1616,4 рубля в расчете на одного жителя.

9. Утвердить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов):

на 2021 год в расчете на одного обучающегося дошкольного возраста в муниципальных районах в размере 55594,0 рубля, в городских округах - 52189,0 рубля; школьного возраста в сельской местности: 46835,1 рубля - для начального общего образования, 64245,9 рубля - для основного общего образования, 71035,8 рубля - для среднего общего образования; в городской местности: 31942,1 рубля - для начального общего образования, 38025,5 рубля - для основного общего образования, 44695,0 рубля - для среднего общего образования; в районных центрах: 36948,8 рубля - для начального общего образования, 44004,0 рубля - для основного общего образования, 51739,1 рубля - для среднего общего образования;

на 2022 и 2023 годы в расчете на одного обучающегося дошкольного возраста в муниципальных районах в размере 56816,3 рубля, в городских округах - 53335,3 рубля; школьного возраста в сельской местности: 47866,1 рубля - для начального общего образования, 65665,1 рубля - для основного общего образования, 72606,4 рубля - для среднего общего образования; в городской местности: 32641,0 рубля - для начального общего образования, 38860,0 рубля - для основного общего образования, 45678,2 рубля - для среднего общего образования; в районных центрах: 37759,3 рубля - для начального общего образования, 44971,8 рубля - для основного общего образования, 52879,4 рубля - для среднего общего образования.

Корректирующие коэффициенты, учитывающие разную стоимость образовательной услуги, особенности организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), устанавливаются нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики.

Статья 11. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики:

бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год в сумме 5370739,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5585745,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5585745,4 тыс. рублей;

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год в сумме 31672,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 31672,0 тыс. рублей.

Статья 12. Межбюджетные трансферты, предоставляемые федеральному бюджету на осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2021-2023 годы в сумме по 1553,9 тыс. рублей ежегодно.

Статья 13. Субсидии республиканскому бюджету Чувашской Республики из местных бюджетов в 2021 году

Установить, что в 2021 году субсидии, предусмотренные статьей 172 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике", из местных бюджетов в республиканский бюджет Чувашской Республики не перечисляются.

Статья 14. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из республиканского бюджета Чувашской Республики

Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики на эти цели:

в сумме до 60000,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, в 2021 году;

в сумме до 70000,0 тыс. рублей на срок до одного года для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, возникающих в связи с реализацией инвестиционных программ, в 2021 году.

Установить плату за пользование указанными бюджетными кредитами:

для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, возникающих в связи с реализацией инвестиционных программ, - в размере 0,1 процента годовых;

для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату бюджетных кредитов, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов из республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) муниципальных образований Чувашской Республики по бюджетным кредитам перед Чувашской Республикой урегулируются путем реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам).

Основным условием урегулирования денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Чувашской Республики по бюджетным кредитам перед Чувашской Республикой путем реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) является невозможность погашения бюджетных кредитов муниципальными образованиями Чувашской Республики в установленный срок.

Основания, условия и порядок реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Чувашской Республики перед Чувашской Республикой по бюджетным кредитам, предоставленным местным бюджетам из республиканского бюджета Чувашской Республики, устанавливаются Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Статья 15. Источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики:

на 2021 год согласно приложению 28 к настоящему Закону;

на 2022 и 2023 годы согласно приложению 29 к настоящему Закону.

Статья 16. Государственные внутренние заимствования Чувашской Республики

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Чувашской Республики:

на 2021 год согласно приложению 30 к настоящему Закону;

на 2022 и 2023 годы согласно приложению 31 к настоящему Закону.

Установить, что объем бюджетных ассигнований на привлечение и погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете республиканского бюджета Чувашской Республики не утверждается в составе источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Статья 17. Предоставление государственных гарантий Чувашской Республики в валюте Российской Федерации

Утвердить Программу государственных гарантий Чувашской Республики в валюте Российской Федерации:

на 2021 год согласно приложению 32 к настоящему Закону;

на 2022 и 2023 годы согласно приложению 33 к настоящему Закону.

Статья 18. Особенности исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики

1. Установить, что Министерство финансов Чувашской Республики вправе направлять доходы, фактически полученные при исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики сверх утвержденного настоящим Законом общего объема доходов, без внесения изменений в настоящий Закон на исполнение публичных нормативных обязательств Чувашской Республики в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 64 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике", в случае принятия решений об индексации пособий и иных компенсационных выплат.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 64 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" основаниями для внесения в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики изменений, связанных с особенностями исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики и перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики, являются:

распределение в соответствии с решениями Кабинета Министров Чувашской Республики зарезервированных в составе утвержденных статьей 7 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

по подразделу 0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных:

Положением о порядке расходования средств резервного фонда Кабинета Министров Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2000 года № 186, на 2021 год в сумме 60000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 60000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 60000,0 тыс. рублей;

статьей 274 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" на 2021 год в сумме 1069875,5 тыс. рублей;

по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных Порядком реализации Чувашской Республикой преимущественного права покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 апреля 2014 года № 109, на 2021 год в сумме 295,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 295,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 295,1 тыс. рублей;

по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы на 2021 год в сумме 407338,1 тыс. рублей;

по подразделу 0801 "Культура" раздела 0800 "Культура, кинематография" классификации расходов бюджетов на организацию и проведение фестивалей, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий на 2021 год в сумме 11720,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1057,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1057,4 тыс. рублей;

распределение предоставляемых на конкурсной основе бюджетных ассигнований, предусмотренных в составе утвержденных статьей 7 настоящего Закона бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

по подразделу 0503 "Благоустройство" раздела 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов на поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики на 2021 год в сумме 407,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 407,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 407,8 тыс. рублей;

по подразделу 0707 "Молодежная политика" раздела 0700 "Образование" классификации расходов бюджетов на выплату денежных поощрений победителям конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью на 2021 год в сумме 25,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 25,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 25,0 тыс. рублей;

по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" раздела 0700 "Образование" классификации расходов бюджетов на выплату ежегодных денежных поощрений и грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования на 2021 год в сумме 12700,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12700,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12700,0 тыс. рублей, на выплату грантов Главы Чувашской Республики для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республике на 2021 год в сумме 525,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 525,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 525,0 тыс. рублей;

по подразделу 0801 "Культура" раздела 0800 "Культура, кинематография" классификации расходов бюджетов на реализацию инновационных программ в сфере культуры и искусства на 2021 год в сумме 1000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1000,0 тыс. рублей;

по подразделу 1201 "Телевидение и радиовещание" раздела 1200 "Средства массовой информации" классификации расходов бюджетов на обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений, на 2021 год в сумме 504,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 504,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 504,0 тыс. рублей; на проведение республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации на 2021 год в сумме 3622,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3622,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3622,0 тыс. рублей;

по подразделу 1202 "Периодическая печать и издательства" раздела 1200 "Средства массовой информации" классификации расходов бюджетов на обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, на 2021 год в сумме 70,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 70,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 70,0 тыс. рублей; на проведение республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации на 2021 год в сумме 15144,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15144,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15144,7 тыс. рублей.

3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 64 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" дополнительными основаниями для внесения в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики изменений, связанных с особенностями исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики, являются:

перераспределение экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, между объектами капитального строительства в пределах объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики, предусмотренных в рамках одной классификации расходов бюджетов, в соответствии с решениями Кабинета Министров Чувашской Республики;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема, предусмотренного в республиканском бюджете Чувашской Республики на реализацию государственной программы Чувашской Республики, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджетов;

увеличение бюджетных ассигнований в пределах свободного остатка средств на счетах по учету средств республиканского бюджета Чувашской Республики в случае принятия Кабинетом Министров Чувашской Республики решения на:

финансовое обеспечение реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в объеме неполного использования в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации указанных региональных проектов, по соответствующему коду классификации расходов республиканского бюджета Чувашской Республики;

оплату государственных контрактов, заключенных от имени Чувашской Республики и подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году на оплату данных государственных контрактов;

предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов по соответствующему муниципальному району, городскому округу.

4. Установить, что бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий по организации и проведению государственной экологической экспертизы, предусмотренные по подразделу 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела 0600 "Охрана окружающей среды" классификации расходов бюджетов, предоставляются в случае и в пределах поступления доходов республиканского бюджета Чувашской Республики от сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органом исполнительной власти Чувашской Республики в области экологической экспертизы, рассчитанных в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы.

5. Установить, что адресное (пообъектное) распределение бюджетных ассигнований на дорожную деятельность, кроме деятельности по строительству и реконструкции, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике утверждается нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики.

6. Установить, что услуги кредитных организаций и организаций почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки оказываются в соответствии с соглашениями, заключаемыми между кредитными организациями (организациями почтовой связи) и органами исполнительной власти Чувашской Республики, являющимися в соответствии с настоящим Законом главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики, подлежащих выплате гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки, или государственным учреждением, созданным для исполнения государственных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты населения.

Оплата услуг кредитных организаций по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки может производиться в пределах 1,0 процента суммы произведенных выплат, а по выплатам за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета, - в пределах размеров, установленных соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Оплата услуг организаций почтовой связи по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки может производиться в пределах 1,5 процента суммы произведенных выплат за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета.

Статья 19. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные в приложениях 10, 11, 12 и 13 к настоящему Закону и государственными программами Чувашской Республики, предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики.

Статья 20. Выплаты на государственную поддержку семьи и детей

Направить средства республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление выплат на государственную поддержку семьи и детей в порядке, размерах и на условиях, которые установлены нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики, согласно приложению 34 к настоящему Закону.

Глава Чувашской Республики О.А.Николаев







