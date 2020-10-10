Эксперт: Новые ракеты КНДР очень впечатлили

Ночью 10 октября в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи в Пхеньяне прошел крупный военный парад, на котором присутствовал в том числе и лидер КНДР Ким Чен Ын. Мероприятие спровоцировало оживленную дискуссию в кругах экспертов по КНДР, так как на этот раз Пхеньян показал большое количество новых видов оружия, которое ранее никогда не демонстрировалось.

Мы попросили поделиться своим мнением по поводу увиденного известного военного эксперта Владимира Хрусталева, который давно изучает Вооруженные силы КНДР.

Каково ваше общее впечатление от парада с точки зрения показанных новинок и тенденций развития военно-промышленного комплекса КНДР?

Владимир Хрусталев: КНДР проводит военные парады регулярно, но в этот раз очень удивило число новых систем.

Отдельно следует отметить, что разработчики боевой техники КНДР стараются создавать теперь не только по принципу "главное, чтобы оно ездило и стреляло" (это заметно по большому числу образцов 1980-2000-х гг). Теперь заметно стремление соответствовать современным технологическим, техническим и тактическим тенденциям. Там же где не хватает ресурсов на полное соответствие новейшим стандартам тактико-технических характеристик, корейцы стремятся хоть как-то осовременить компоновку и параметры за счёт модернизации старых систем.

Если говорить по конкретным направлениям, то бросилось в глаза, что в КНДР активно занялись не только баллистическими ракетами и смежным вооружением, но и "обычными" видами, которые продолжают развивать и совершенствовать. Например, в 2018 г была показана новая самоходная артиллерийская установка (САУ) на гусеничной базе, теперь в 2020 г. уже есть и новая САУ на колесной базе.

Был показан ещё один самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) на колесной базе, помимо продемонстрированного в 2018 г. Активно улучшается положение дел с мобильностью реактивных систем залпового огня (РСЗО) традиционных калибров, видны новые шасси. Был продемонстрирован и некий новый северокорейский танк.

Очевидно, что идут работы в области противокорабельных и зенитных ракетных комплексов. В 2017 и 2018 гг. КНДР демонстрировала простую гусеничную пусковую установку для своих ПКР "Венера-3". Тогда она несла четыре ракеты. Новая же показанная модификация имеет уже восемь ракет.

Про зенитно-ракетные комплексы КНДР сходу что-то подробно сложно сказать. Но с другой стороны, бесконечно сидеть на старых С-75, С-125 и С-200 ПВО Северная Корея не могла. Потому в прошлом появился более современный ЗРК "Молния-5", который тогда и называли "северокорейским ранним С-300". Ну а теперь видно местное творчество по мотивам ЗРК "Тор" и С-300ПМУ-1/2 или даже С-400.

В целом же новинок было очень много, говорить можно очень долго. Хватает "обновленной мелочевки" - те же бронеавтомобили повышенной проходимости. Снаряжение и форма пехоты КНДР явно следует негласному базовому мировому стандарту: разгрузочные жилеты, бронежилеты, каски из композитных материалов, наколенники, индивидуальные средства связи и т д.

Но безусловно же главное и самое мощное - это новые баллистические ракеты. Это впечатлило. Можно даже сказать - "красота".

Ракеты действительно впечатлили очень многих, на них остановимся отдельно. Но если говорить про внешнюю "красоту": что было интересно в плане организации, проведения этого парада?

Владимир Хрусталев: Конечно же время и формат удивили, ночью парады ранее не проводили. Но чисто в плане общего эффекта: это одно из красивейших парадных мероприятий, которые я когда-либо видел. Идея с авиационной частью достойна отдельной похвалы. Немного повеселил момент, когда при подъеме флага было видно, как пролетает съёмочный микро-дрон.

Весьма жизнерадостно выглядели и зрители из высшего руководства, и обычные люди. Все очень оживленно и одобрительно реагировали на выезжающие на площадь новинки, много подпрыгивали, аплодировали, показывали пальцем, улыбались, переговаривались. Если все они хотели передать атмосферу праздника, то все это получилось очень хорошо.

Давайте теперь снова поподробнее поговорим о запомнившихся видах новой показанной техники, пройдёмся по основным группам вооружений, которые увидели и впечатлили на параде. Отдельно, пожалуйста, прокомментируйте показанную новую крупнейшую ракету КНДР…

Владимир Хрусталев: Во-первых, следует отметить целое семейство пусковых установок (гусеничных и колесных), которые выглядят как мега-РСЗО (в том числе ранее уже показанные на испытаниях 2019 г.), но по диаметру, весу, дальности (250-380 км) и точности более подходят под описание оперативно-тактических.

Это оружие, которое даёт Корейской Народной Армии способность наносить достаточно мощные удары залпами как отдельных пусковых установок (ПУ), так и батареями и бригадами.

Если раньше оперативно-тактические ракеты "Хвасон-1", "Хвасон-3" и "Хвасон-11" могли бить лишь по одной ракете с одной ПУ, то теперь на сравнимые и даже большие дальности одна новая машина может отправить от четырех до шести. То есть одна батарея теперь может запускать больше ракет, чем раньше целая бригада! А ведь ракеты еще и высокоточные!

Это позволяет, с одной стороны, перенасыщать и преодолевать противоракетную оборону противника, а с другой - требует меньше ракет для уничтожения конкретной цели. Диаметры же этих ракет таковы, что туда поместится даже имплозивный ядерный заряд в несколько килотонн.

Во-вторых, особо следует отметить, что нам показали ПУ квазибаллистических ракет малой дальности KN-23 и KN-24. Эти ракеты способны летать по более энергозатратным траекториям и выполнять в полете маневрирование как по вертикали, так и по горизонтали, что затрудняет их перехват системами ПРО. Данные ракеты достаточно точны. В отличие от старых жидкостных Хвасон-5/6 - это твёрдотопливные ракеты с короткой предстартовой подготовкой, на каждой пусковой установке более одной ракеты. У KN-23 есть вариант ПУ и колёсный и гусеничный. В общем их трудно перехватывать, они более эффективны и при их помощи можно наносить внезапные удары. Очевидно, что у КНДР подобных систем достаточно много.

В-третьих, ракета "Пуккыксон-4". Учитывая успехи ракет "Пуккыксон-1", "Пуккыксон-2" и "Пуккыксон-3", можно точно сказать, что в КНДР нас ждет развитие и испытания не только твердотопливных ракет средней дальности для подводных лодок. Очень вероятны испытания в будущем более мощных твердотопливных ракет средней дальности, способных работать в диапазоне средних дальностей не только по траекториям минимально энергозатратным, но и по траекториям сложным для перехвата.

Глядя на общий дизайн у "Пуккыксона", заметен задел на использования комплекса средств преодоления ПРО и появление разделяющихся головных частей! А там уже недалеко до твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет…

В-четвертых, эта самая новая большая ракета…. Конечно она удивила. Это новая тяжелая мобильная жидкостная МБР, имеющая весьма нетривиальную концепцию. Она очень громоздка и наверняка требует приличной предстартовой подготовки, а потому уязвима. Скорее всего, что именно для этой МБР на стендах полигонов КНДР в декабре 2019 г. и испытывались некие новые двигатели большой мощности и длительного времени работы.

Обращает внимание большое пространство под обтекателем этой ракеты. С таким дизайном эта МБР будет способна нести не только просто ядерный блок, а, например, тяжелый термоядерный блок на мегатонны, а также еще ложные цели, либо несколько обычных ядерных блоков и ложные цели. Наверное поэтому ее создание высшим руководством КНДР и было сочтено целесообразным.

Также не стоит недооценивать возможности КНДР по подземной инфраструктуре, также появление. каких-то неклассических концепций маскировки и применения для обеспечения скрытности и повышения живучести этой ракеты. Хороший пример нетривиального подхода продемонстрировали, например, иранские контейнерные "подземные ракеты", показанные в этом году. Так что в любом случае какую-то пользу от этого 22-колесного гиганта (от новой МБР - примечание "РГ") в Пхеньяне ожидают. Правда сразу же надо оговориться: чтобы считаться оружием, эта ракета еще должна полететь, а, насколько нам известно, испытания этой МБР пока не проводились.

Завершая разговор про крупные баллистические ракеты КНДР, увиденные на параде, можно также упомянуть и "Пуккыксон-2", "Хвасон-12", "Хвасон-15", но на этот раз ничего нового в них я не увидел. Их уже раньше показывали.

На основе увиденных новинок, какой можно сделать вывод о стратегии развития Северной Кореей своего оружия и военно-промышленного комплекса?

Владимир Хрусталев: Как видно, КНДР активно развивает не только ракетно-ядерный потенциал, но и способность к ведению боевых действий без применения ядерного оружия. Примечательно также и то, что арсенал КНДР и в области межконтинентальных баллистических будет расти не только качественно, но и количественно, в том числе и по числу пусковых установок. Мне кажется, что в обозримом будущем КНДР неоднократно будет нам демонстрировать "прыжки" в боеспособности на новый уровень.