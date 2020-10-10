Ига Швентек выиграла "Ролан Гаррос"

Теннисистка из Польши Ига Швентек стала победительницей Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.

В финальном матче в женском одиночном разряде встречались Ига Швентек и американка российского происхождения София Кенин. До этого рекордом польской теннисистки было попадание в четвертьфинал на "Ролан Гаррос" и Открытом чемпионате Австралии в 2019 году.

Родившаяся в Москве Кенин дошла до финала турнира "Большого шлема" во второй раз в карьере. Ранее она побеждала на турнире в Австралии.

Уже в первом сете начало проявляться преимущество 19-летней Швентек над 21-летней Кенин. В итоге теннисистка из Польши выиграла его со счетом 6:4. Во втором сете тенниситка из Польши выиграла более уверенно - 6:1, и впервые в карьере победила на турнире "Большого шлема".

В воскресенье состоится финал в мужском одиночном разряде, в котором на корте встретятся Новак Джокович и Рафаэль Надаль.