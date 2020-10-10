Military Watch оценил преимущество нового вооружения Су-57

Военных экспертов заинтересовало новое ракетное вооружение российского истребителя пятого поколения Су-57.

Как пишет Military Watch, этот самолет сам по себе может похвастаться новейшими технологиями, например, радарами и системой лазерной защиты. Но он также имеет возможность использовать передовые ракеты.

В частности, российский истребитель способен противостоять самым современным вражеским самолетам с помощью ракет класса "воздух-воздух" К-77 и Р-37М.

Первая ракета благодаря специальной системе наведения позволяет поражать на больших дистанциях даже высокоманевренные истребители. А вторая, по мнению автора публикации, "имеет непревзойденную дальность действия 400 км и способна поражать цели на гиперзвуковой скорости".

Кроме того, Military Watch описывает еще одну ракету для Су-57, которая, судя по всему, является производной от Р-77, но при этом имеет меньшие размеры.

"Россия добилась значительного прогресса в разработке дальнобойных ракет меньшего размера. Такие легкие ракеты не только позволят российским истребителям нести больше боеприпасов без ущерба для дальности полета, но также дают возможность вооружить новый Су-57 большим количеством ракет во внутренних отсеках", - пишет издание.

"Новая малая ракета, похоже, имеет диаметр, аналогичный диаметру R-77, но она примерно на 33 процента короче", - говорится в публикации. Также сообщается о возможном использовании в ракете лазерного неконтактного взрывателя и осколочно-фугасной боеголовки.

Однако это оружие являются лишь одним из нескольких новых типов ракет класса "воздух-воздух", которые были разработаны специально для Су-57. Кроме того, в арсенале российского самолета имеется и другое вооружение.

"Су-57 оснащается рядом новых ракет класса "воздух-земля" и противокорабельными ракетами - в первую очередь гиперзвуковой баллистической ракетой на базе Х-47М2 "Кинжал". Бомбовые отсеки Су-57 больше и глубже, чем у конкурирующих истребителей-невидимок, таких как американский F-22 и китайский J-20, что позволяет размещать в них баллистические ракеты", - отмечает Military Watch.