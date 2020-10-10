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Рубрика: В мире

По делу о взрыве в Бейруте задержан владелец электроподстанции

Текст: Максим Макарычев
Взрыв, в результате которого погибли четыре человека и несколько десятков человек получили ранения, произошел в пятницу на складе горючего в густонаселенном районе ливанской столицы. Трое погибших задохнулись в дыму, ожоги получили более 30 человек, включая троих детей, сообщает Le Figaro.

Лейтенант Али Наджим из пожарной службы Бейрута рассказал AFP, что возгорание и взрыв произошли на складе, где находился резервуар с мазутом. Затем пламя охватило подземное помещение, где хранились емкости с бензином. Причина возгорания пока не установлена. Согласно источнику в ливанской службе безопасности, владелец здания задержан.

Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
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Ливанское телевидение Al-Jadeed показало пламя в переулке, а затем кадры, на которых слышны крики жителей этого района. Пожарные, используя раздвижные лестницы, эвакуировали жителей горевшего дома и соседних зданий.

В последнее время власти Бейрута искали склады, представляющие опасность для жилых районов, сообщил в интервью телеканалу глава муниципалитета Марван Абуд. "Мы опасались, что такая авария произойдет", - посетовал он, добавив, что чиновники выявили около сотни таких опасных мест, где находятся резервуары с горючим.

В Ливане много таких частных генераторных мини-станций, владельцев которых иногда обвиняют в том, что они являются настоящей мафией, пользующейся нехваткой электроэнергии.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, в результате которого 203 человека погибли и 6500 получили ранения, а целые районы столицы были разрушены. С тех пор в Бейруте вспыхнуло несколько пожаров, в том числе крупный, который произошел в порту 10 сентября.

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