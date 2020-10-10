Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора: "У нас есть музей санитарной службы. И там сохранились пластинки, выпущенные в мае 1941 года. На них голос великого Левитана, который рассказывает, как не заболеть гриппом, дифтерией, убеждает, что детей надо прививать. Вот такая просветительская работа. Мне кажется, это самый правильный курс, которым нужно идти и сегодня.

Тот огромный объем информации, который черпается из интернета, зачастую информации недостоверной, непрофессиональной и агрессивной - это, конечно, никакой не разговор, не диалог, а просто недобросовестная игра в одни ворота. Если вы, я имею в виду СМИ, будете активнее давать возможность выступать профессионалам, сторонников прививок будет все больше".

Полностью интервью главы Роспотребнадзора Анны Поповой "Российской газете" читайте здесь.