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Про супергероя Зеленого фонаря снимут сериал для HBO

Новости
    10.10.2020, 17:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Корпус Зеленых фонарей все-таки получит свой сериал, обещанный еще в прошлом году - пока речь идет о сезоне на десять эпизодов. Об этом сообщает Variety.

Фото: youtube.com
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Как уточняется, знаковые герои вселенной DC, извечного заклятого конкурента Marvel, развернут свою деятельность по защите видимых уголков Вселенной на стриминге HBO Max.

Ожидается появление Гая Гарднера, Джессики Круз, Киловога, Синестро, Алана Скотта - первого Зеленый фонаря-землянина, огромного множества прочих межпространственных поборников тотального Добра.

Причем Скотт и на экране останется геем - как там в комиксах ко всеобщему ору выяснилось (ну разумеется, иначе какой смысл).

Создатели - известный изобретатель жанровых литературных мэшапов Сет Грэм-Смит ("Лего Фильм: Бэтмен") и Марк Гуггенхайм ("Стрела", "Легенды завтрашнего дня", провальная полнометражка "Зеленый фонарь" с Рейнольдсом 2011-го, "Перси Джексон и Море чудовищ"). Которые о деталях сюжета пока умалчивают.

С датами определенности пока тоже нет - сложные времена, сами понимаете.

Фонари бдят как могут за миром и покоем с 1940-го - именно тогда Скотт дебютировал в июльском журнале All-American Comics.

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