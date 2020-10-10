Путин поделился мыслями о друзьях в большой политике

В большой политике такого понятия, как друзья, нет. Об этом заявил президент в программе "Москва. Кремль. Путин".

Передача выйдет в эфир завтра на канале "Россия", но уже сегодня ее автор журналист Павел Зарубин опубликовал в своем блоге в Instagram анонс. Завтра станут известны новые подробности эксклюзивного интервью главы государства.

"В большой политике, вообще-то, нет друзей", - говорит в приведенном фрагменте Владимир Путин.

Напомним, что в интервью, которое вышло в день рождения президента, Путин высказал свое мнение о событиях в Киргизии и Нагорном Карабахе, а также ответил на вопросы о кандидатах на пост главы США.