Северная Корея удивила обилием показанных на параде новейших видов оружия

Зарубежным экспертам предстоит еще потратить много времени, чтобы в деталях разобраться, что показала Северная Корея на прошедшем сегодня ночью в Пхеньяне военном параде, но вывод однозначен: КНДР удивила уровнем развития своих технологий и вооружений, причем прогресс заметен на самых разных направлениях - от налобных фонариков и формы спецназа до новейших видов межконтинентальных баллистических ракет.

"Никто не ожидал, что северяне будут сидеть сложа руки по части развития своих вооружений, но они действительно удивили. Такого обилия новинок никто не ожидал. Этот парад был похож на выставку новейших технологий ВПК Северной Кореи", - так прокомментировал первые впечатления от увиденного на военном параде в Пхеньяне западный военный эксперт, который был привлечен одним телеканалов, чтобы комментировать трансляцию мероприятия.

Северная Корея поступила достаточно необычно: военный парад в честь 75-летий Трудовой партии Кореи прошел ночью - с первого часа до примерно трех часов утра. Прямая трансляция оттуда не велась, иностранцев, включая дипломатов, не допустили на мероприятие вообще, но затем уже вечером 10 октября по центральному ТВ КНДР показали видеозапись парада.

На мероприятии присутствовал Ким Чен Ын, который выступил с речью. Она была выстроена в весьма мирных выражениях. Ким никого не обвинял, не было упоминаний ни про "американских империалистов", ни про "южнокорейских марионеток" ни про кого-то ещё, а речь в основном строилась вокруг ситуации внутри страны. Лидер КНДР признал, что из-за международных санкций, стихийных бедствий и бушующего за пределами Страны чучхе коронавируса ситуация в Северной Корее непростая, люди вынуждены напрягаться. Ким поблагодарил их за все усилия, а также подчеркнул, что "счастлив видеть, что в нашей стране нет ни одного зараженного коронавирусом". Интересно также, что на параде ни один человек не был в маске.

Другим странам Ким не угрожал, но подчеркнул, что вооруженные силы страны продолжают наращивать свою мощь, но только для того, чтобы обеспечить безопасность и оборону своей страны. Лидер КНДР отметил, что их оружие не направлено против кого-то именно, не намерено никому угрожать "превентивными ударами", но при необходимости армия Северной Кореи сможет справиться с любой угрозой.

Ким Чен Ын упомянул лишь Южную Корею, но исключительно в примирительном контексте, выразив надежду, что "снова придёт тот день, когда мы сможем взяться за руки". При этом южан он назвал весьма тепло - "любимыми соотечественниками с Юга".

В целом же северокорейский лидер на протяжении всего парада выглядел довольным: он постоянно улыбался, оживленно беседовал со стоявшими рядом с ним генералами, заливисто смеялся над их шутками и активно комментировал прохождение военнослужащих и техники, часто прибегая к помощи бинокля, чтобы получше разглядеть детали.

Судя по тому, что было показано, там действительно было что рассматривать и изучать. Вряд ли Ким увидел что-то особо новое для него лично, но вот зарубежные специалисты просто подпрыгивали на месте при каждой новой сцене, когда камера начинала показывать входящую на площадь Ким Ир Сена технику. "Они камерой проскользили по ряду выстроенной техники, а я уже заметил несколько вообще неизвестных мне образцов. Я не успеваю записывать!" - в сердцах вскричал упомянутый в самом начале заметки эксперт, когда его попросили сказать "пару слов о первых впечатлениях".

Прогнозируя, что КНДР покажет на параде, большинство ожидали, что будет что-то новое и скорее всего это будет новый вид межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Но новинки начались и продолжались от начала и до конца. Началось всё с того, что распорядитель парада появился на новой версии бронированного военного автомобиля, который как минимум по дизайну ничем не уступает аналогам ведущих военных держав мира.

Привлекло внимание и подразделение на белых конях в праздничной сбруе. Не исключено, что это могли быть и закупленные в России орловские рысаки.

Далее же новинки присутствовали практически везде - от обмундирования солдат и стрелкового оружия до самых тяжелых ударных систем. "Надо сказать, что мы видим совершенно новый тип бойца северокорейской армии. Если судить по тому, в чем они идут, то это самые последние и современные образцы. Это касается всего - от налобных фонарей и касок до автоматов. Они действительно провели очень большую работу по части модернизации оснащения и формы бойцов", - так было сказано по поводу оснащения частей спецназа.

Но "выставка" продолжилась. В параде приняли участие новые виды систем ПВО, крылатые ракеты, новейшие противотанковые, противопехотные, артиллерийские системы, знаменитые гигантские северокорейские РСЗО калибром 600 мм. Одна за другой прошли затем баллистические ракеты средней и большой дальности. Весь мир спекулировал только по поводу баллистических ракет подводного базирования "Пуккыксон 1,2,3", а КНДР сегодня помимо известных модификаций "Полярной звезды" (именно так переводится "Пуккыксон") показала и совершенно незнакомую версию - "Пуккыксон 4 А".

На этом можно было бы и завершать, но на площади появились и МБР "Хвасон-12" и "Хвасон-15", последняя из которых, как считается, может поражать и территорию США.

Но затем вышел новый "ребёнок" северокорейского ракетостроения. По площади Ким Ир Сена на 22-колесных мобильных пусковых транспортерах прошли новые, до этого никогда не демонстрировавшиеся, самые крупные из всех ракет КНДР. В длину они составили 23-24 метра, что на два метра больше "Хвасонов-15", которые до сих пор считались самой большой ракетой КНДР, способной наносить удары на удалении до 13 тысяч км. Можно предположить, что новая ракета может летать и дальше.

"Мда, американским, южнокорейским и японским генералам будет о чем подумать, а нам придется еще долго всё это разбирать и описывать", - с юмором резюмировал всё это эксперт, который стоял рядом и наблюдал за трансляцией парада.

Само же мероприятие имело и ряд других эффектных новшеств, включая пролет над площадью семи северокорейских МиГ-29, когда выдвижение, взлет и пролет машин транслировались для собравшихся зрителей в режиме реального времени на огромном экране, задействуя также и установленные на крыльях истребителей камеры. Крылья самолетов были украшены светящимися неоновыми лентами, что было весьма красиво. В небе также прошли и АН-2, сформировав огромную цифру 75 - в честь почти юбилейной даты со дня основания Трудовой партии Кореи.

Но, пожалуй, это были лишь "внешние спецэффекты". Главное же было то, что прошло, проехало, проползло по площади Ким Ир Сена. Сам же лидер был явно доволен. Большинство показанных новых систем были сделаны уже под его руководством, а не "доведены до ума" из того, что оставили его предшественники.

Не исключено, что такой эффектный парад стал своего рода компенсацией или попыткой отвлечь народ КНДР от экономических проблем страны, которых хватает. Тем более что многие из обещанных и ранее широко рекламировавшхся в СМИ КНДР крупных строек к юбилею партии так и не удалось завершить. Но по крайней мере по части многих направлений развития вооруженных сил Северная Корея доказала, что она не стоит на месте, учитывает все новые тенденции и научилась создавать свои уникальные боевые комплексы, которые отвечают требованиям современности.

"КНДР теперь развивает не только ракетно-ядерный потенциал, но и способность к ведению боевых действий без применения ядерного оружия. Потенциал же в области МБР не только будет расти качественно, но и количественно", - прокомментировал "Российской газете" общее впечатление от парада военный эксперт Владимир Хрусталев.