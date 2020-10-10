Законопроект Республики Татарстан "О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Татарстан на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Татарстан в сумме 268 555 263,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Татарстан в сумме 271 543 601,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Республики Татарстан в сумме 2 988 337,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Татарстан на 2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Татарстан на 2022 год в сумме 275 041 315,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 271 633 751,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Татарстан на 2022 год в сумме 278 201 941,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 160 000,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 274 965 061,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14 870 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Республики Татарстан на 2022 год в сумме 3 160 625,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 331 310,0 тыс. рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2022 года:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в сумме 84 010 760,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в валюте Российской Федерации с нулевым значением;

2) верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен, в том числе верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в иностранной валюте в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен.

2. Утвердить по состоянию на 1 января 2023 года:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в сумме 83 724 203,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в валюте Российской Федерации с нулевым значением;

2) верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен, в том числе верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в иностранной валюте в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен.

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2024 года:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в сумме 83 350 580,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в валюте Российской Федерации с нулевым значением;

2) верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен, в том числе верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в иностранной валюте в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Республики Татарстан по возможным гарантийным случаям за счет источников финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан, на 2021 год в сумме 11 559 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11 559 100,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 11 559 100,0 тыс. рублей.

5. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

6. Предоставить в 2021 году Министерству финансов Республики Татарстан право осуществлять государственные внутренние заимствования Республики Татарстан от имени Республики Татарстан путем привлечения из федерального бюджета в бюджет Республики Татарстан бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.

Статья 3

Учесть в бюджете Республики Татарстан прогнозируемые объемы доходов бюджета Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4

В соответствии с пунктом 2 статьи 601 Бюджетного кодекса Республики Татарстан утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5

Установить в соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Республики Татарстан размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Представителям государства в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Татарстан, при принятии решений органами управления акционерных обществ (советом директоров, наблюдательным советом, общим собранием акционеров) по вопросам использования чистой прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2020 года голосовать за выплату в денежной форме дивидендов по акциям в срок до 1 сентября 2021 года (если иной срок не определен уставом общества) в размере не менее 30 процентов от чистой прибыли по итогам года.

2. Установить, что в 2021 году зачисление в бюджет Республики Татарстан части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Татарстан, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2020 года, производится до 1 июля 2021 года в размере 30 процентов от указанной прибыли.

Статья 7

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Республики Татарстан согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 8

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Татарстан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан по целевым статьям (государственным программам Республики Татарстан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 16 123 131,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15 297 927,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 15 720 016,3 тыс. рублей.

5. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан является распределение средств, зарезервированных в составе утвержденных настоящей статьей бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Республики Татарстан по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на уплату налога на имущество организаций и земельного налога в объеме до 1 222 775,9 тыс. рублей, на выполнение обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов в объеме 98 204,3 тыс. рублей, реализацию мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, в объеме до 2 491 336,1 тыс. рублей.

Статья 9

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Статья 10

1. Утвердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из местных бюджетов в бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Установить, что объем субсидии, подлежащей перечислению из местного бюджета в бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, для отдельного муниципального образования в расчете на одного жителя составляет в 2021 году 3 процента, в 2022 году - 5 процентов, в 2023 году - 5 процентов разницы между расчетными налоговыми доходами местного бюджета (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя и 1,3-кратным средним уровнем расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году.

Статья 11

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2021 год - в сумме 13 851 845,4 тыс. рублей;

2) на 2022 год - в сумме 14 013 152,2 тыс. рублей;

3) на 2023 год - в сумме 14 383 891,3 тыс. рублей.

2. Заменить указанные в части 1 настоящей статьи дотации в 2021 году в сумме 12 231 675,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 13 189 935,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 14 101 171,2 тыс. рублей дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

4. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), используемого при определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов): на 2021 год - 2,264, на 2022 год -2,264, на 2023 год - 2,264.

5. Установить значение критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, используемых при расчете субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Татарстан по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Республики Татарстан:

1) по городским поселениям: на 2021 год - 1 530,7 рубля в расчете на одного жителя, на 2022 год - 1 527,6 рубля в расчете на одного жителя, на 2023 год -1 462,3 рубля в расчете на одного жителя;

2) по сельским поселениям: на 2021 год - 277,7 рубля в расчете на одного жителя, на 2022 год - 279,0 рублей в расчете на одного жителя, на 2023 год - 231,5 рубля в расчете на одного жителя.

Статья 12

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 13 - 42 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из бюджета Республики Татарстан в целях софинансирования полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 43 к настоящему Закону.

3. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Татарстан, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан.

4. Распределение субвенций местным бюджетам из бюджета Республики Татарстан между муниципальными образованиями, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также за счет резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан, утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан.

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Статья 13

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Республики Татарстан в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, на 2021 год в сумме 15 448 950,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 16 068 970,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 714 877,1 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2021 год в сумме 8 804 176,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 922 048,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 036 970,5 тыс. рублей, в том числе на:

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, на 2021 год в сумме 1 754 248,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 777 873,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 802 444,5 тыс. рублей;

финансовое обеспечение расходов в случаях, установленных Законом Республики Татарстан от 22 декабря 2012 года № 87-ЗРТ "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Республике Татарстан" на 2021 год в сумме 7 049 928,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 144 175,1 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 7 234 526,0 тыс. рублей.

3. Установить, что в 2021 году перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящей статьей, из бюджета Республики Татарстан бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан осуществляется ежемесячно.

Статья 14

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Татарстан на 2021 год в сумме 21 594 028,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 24 149 128,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 26 547 604,1 тыс. рублей и направить их на реализацию мероприятий Программы дорожных работ на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 2021, 2022 и 2023 годы соответственно.

Статья 15

Установить предельный размер средств, направляемых на предоставление инвестиционных налоговых кредитов:

на 2021 год - в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год - в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год - в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

Статья 16

1. Органы государственной власти Республики Татарстан не вправе принимать в 2021 году решения, приводящие к увеличению численности государственных гражданских служащих Республики Татарстан, а также работников органов государственной власти Республики Татарстан и государственных казенных учреждений Республики Татарстан, за исключением случаев принятия таких решений в связи с наделением органов государственной власти Республики Татарстан, государственных казенных учреждений Республики Татарстан новыми функциями или полномочиями.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать в 2021 году решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

Статья 17

Установить, что в 2021 году в соответствии с нормативным правовым актом Кабинета Министров Республики Татарстан перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты.

Статья 18

Учесть в бюджете Республики Татарстан согласно приложению 44 к настоящему Закону межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления, получаемые:

1) от федерального бюджета в 2021 году в сумме 40 810 646,6 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 38 012 841,2 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 26 088 755,9 тыс. рублей;

2) от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году в сумме 90 791,8 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 50 588,8 тыс. рублей.

Статья 19

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан осуществляют исполнение бюджета Республики Татарстан, а также в соответствии с заключенными соглашениями отдельные функции по исполнению бюджетов муниципальных образований.

Статья 20

Остатки средств бюджета Республики Татарстан на 1 января 2021 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Республики Татарстан государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2020 году, бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2020 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 2020 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, направляются в 2021 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия Кабинетом Министров Республики Татарстан соответствующего решения.

Статья 21

В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), Министерство финансов Республики Татарстан вправе в соответствии с пунктом 4 статьи 938 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании решений Кабинета Министров Республики Татарстан заключать мировые соглашения, устанавливающие условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Республикой Татарстан, о предоставлении отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, а также об уменьшении объема обязательств путем полного или частичного освобождения должников от уплаты задолженности по начисленным пеням и штрафам.

Статья 22

Приостановить на период с 1 января по 31 декабря 2021 года действие:

1) части первой статьи 10 Закона Республики Татарстан от 21 октября 1999 года № 2443 "О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий" (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 1999, № 11; 2001, № 7 - 8; 2005, № 1 (I часть); 2011, № 12 (I часть); 2013, № 11 (I часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 52 (часть I) в части финансирования государственной поддержки за счет средств бюджета Республики Татарстан;

2) абзаца первого части 12 статьи 23 Закона Республики Татарстан от 16 января 2003 года № 3-ЗРТ "О государственной гражданской службе Республики Татарстан" (в редакции Закона Республики Татарстан от 25 октября 2005 года № 106-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2003, № 1, № 9 (II часть); 2005, № 10 (II часть); 2006, № 12 (I часть); 2007, № 11; 2008, № 3, № 10 (I часть), № 12 (I часть); 2009, № 12 (I часть); 2010, № 1 - 2, № 10 (II часть); 2011, № 5, № 11 (I часть); 2012, № 7 (I часть); 2013, № 2 (I часть), № 3, № 11 (I часть); 2014, № 5, № 6 (II часть), № 7, № 12 (II часть); 2015, № 7 (I часть); 2016, № 4, № 7 - 8, № 9 (II часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 1 (часть I), № 85 (часть I); 2018, № 1 (часть I), № 29 (часть I), № 54 (часть I), № 78 (часть I); 2020, №4 (часть I), № 37 (часть I);

3) абзаца первого части 4 статьи 9 Закона Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ "Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан" (в редакции Закона Республики Татарстан от 2 июля 2015 года № 51-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, № 4 (I часть); 2015, № 7 (I часть), № 10 (I часть); 2016, № 7 - 8; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2018, № 38 (часть I), № 92 (часть I); 2019, № 19 (часть I), № 40 (часть I); 2020, № 1 (часть I);

4) абзаца второго статьи 2 Закона Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года № 66-ЗРТ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов" (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2007, № 12 (II часть); 2010, № 5 (I часть), № 7 (II часть), № 12 (II часть); 2011, № 8 (I часть); 2013, № 3, № 10; 2014, № 7; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 41 (часть I), № 85 (часть I); 2018, № 92 (часть I); 2019, № 28 (часть I), № 79 (часть I); 2020, № 57, (часть I) за исключением наделения государственными полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований города Казани, "город Набережные Челны", Альметьевского муниципального района, Верхнеуслонского муниципального района, Высокогорского муниципального района, Елабужского муниципального района, Зеленодольского муниципального района, Лаишевского муниципального района, Нижнекамского муниципального района, Пестречинского муниципального района;

5) абзаца второго статьи 2 Закона Республики Татарстан от 19 декабря 2008 года № 123-ЗРТ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан" (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2008, № 12 (I часть); 2010, № 7 (II часть); 2012, № 11 (I часть); 2013, № 10; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2018, № 83 (часть I); 2019, № 79 (часть I); 2020, № 57 (часть I) за исключением наделения государственными полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований города Казани, "город Набережные Челны", Азнакаевского муниципального района, Альметьевского муниципального района, Арского муниципального района, Бавлинского муниципального района, Бугульминского муниципального района, Елабужского муниципального района, Заинского муниципального района, Зеленодольского муниципального района, Кукморского муниципального района, Лаишевского муниципального района, Лениногорского муниципального района, Мамадышского муниципального района, Менделеевского муниципального района, Мензелинского муниципального района, Нижнекамского муниципального района, Нурлатского муниципального района, Сабинского муниципального района, Тетюшского муниципального района, Тукаевского муниципального района, Чистопольского муниципального района;

6) пункта 18 Методики определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета Республики Татарстан на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Татарстан в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, а также в области обращения с животными, прилагаемой к Закону Республики Татарстан от 13 января 2012 года № 9-ЗРТ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, а также в области обращения с животными" (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2012, № 1; 2013, № 5, № 10; 2015, № 7 (I часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2020, № 1 (часть I), № 57 (часть I) в части определения нормативных расходов на содержание животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека и оставленных на содержание в приюте для животных до наступления их естественной смерти в отчетном финансовом году;

7) части 2 статьи 2 Закона Республики Татарстан от 16 ноября 2019 года № 82-ЗРТ "О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" (Собрание законодательства Республики Татарстан, 2020, № 1 (часть I).

Статья 23

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов







